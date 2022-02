Óscar Cerén pisa fuerte por la titularidad en Alianza

Óscar Cerén ha vuelto a ver minutos con Alianza en el presente Clausura 2022. El extremo sumó su segundo partido consecutivo como titular en el último juego ante Firpo, y quiere seguir en la misma línea por lo que resta del campeonato.

El jugador de Alianza volvió a ser una de las novedades en el esquema titular de Milton ‘Tigana’ Meléndez en el último choque ante los taurinos, tal como lo hizo en el partido de la tercera fecha ante Chalatenango, encuentro en el que logró anotar su primer gol del certamen.

“Me voy sintiendo muy bien, he hecho la pretemporada al 100% con el equipo, cosa que en el torneo pasado no pude hacerla. Hoy me han dado minutos, eso es algo que cada jugador necesita, tener ritmo de partidos”, explicó el jugador de Alianza.

Hay que recordar que en el último torneo, el ex jugador de Juventud Independiente, Águila y Metapán tuvo una lesión a mitad del Apertura que lo marginó de ver minutos en el último semestre con los blancos.

En los últimos juegos, el cuerpo técnico de los capitalinos ha optado por jugar con Cerén por la banda derecha y utilizar a Ezequiel Rivas en el centro para atacar con ambos extremos, algo que en el juego ante Chalatenango les dio resultado.

“El partido contra Firpo daba la pauta para hacer esos movimientos con Ezequiel, quien también está acostumbrado a jugar en la banda. Queríamos repetir los mismos movimientos que hicimos ante Chalatenango, nos faltó precisión en el último tercio del campo porque estábamos generando pero no dábamos los pases al mejor ubicando y ahí es dónde estuvimos fallando”, comentó Óscar.

Hay que mencionar que los albos continuarán su actividad en el Clausura este miércoles cuando visiten a Santa Tecla en Las Delicias, encuentro que varios miembros del plantel han catalogado como “partido atractivo”.

“Será un partido atractivo dónde esperamos hacer bien las cosas tal como lo hemos tratado pero en los últimos partidos no nos ha salido bien. Esperamos lograr los tres puntos y llevar al equipo dónde todos están acostumbrados a verlo”, agregó Cerén.