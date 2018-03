Óscar Cerén habló de reivindicación para Alianza

El volante Oscar Cerén habló sobre el partido que se avecina contra Luis Ángel Firpo el próximo sábado por la jornada 22 del Clausura 2017, así como del trabajo que se ha realizado para esta a tono y poder salir con la victoria.El mediocampista albo también hizo mención sobre el partido ante Águila, del sábado anterior."Nosotros estamos clasificados y eso nos da motivación para la otra fase. Haremos nuestro trabajo para poder ganar y darle una alegría mas a la afición que no nos han dejado solos en todo el torneo, la derrota contra Águila no era lo que esperábamos por que era de ganarlo pero ya pasó, no hay que frustrarnos", manifestó el menor de los hermanos Cerén.Para el derecho, que está en su segundo torneo con los albos, el duelo contra Firpo es un exámen importante de cara a la siguiente ronda, así como la oportunidad de confirmar la primera posición en la pelea por la clasificación directa a la Liga de Campeones de la CONCACAF."El día sábado tenemos la revancha para reivindicarnos con la afición y esperamos hacerlo bien, el rival que nos toque independientemente quien nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo por que nadie nos regalara nada", enfatizó.