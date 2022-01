Óscar Cerén espera retomar su nivel con Alianza

El torneo Clausura 2022 se presta como una nueva oportunidad para que el extremo Óscar Cerén vuelva a retomar su mejor versión competitiva. Tras su regreso a Alianza, son varios factores, entre ellos lesiones, las que han afectado su regreso al nivel que estaba acostumbrado.

En el Apertura 2021 fue complicado para Óscar Cerén debido a que recayó de una lesión de rodilla y además su protagonismo fue poco debido a que Milton Meléndez contaba con dos jugadores en su posición (Víctor Arboleda y Ezequiel Rivas).

Estas variantes han cambiado tras la salida del colombiano y ahora Cerén solo está en competencia con Ezequiel Rivas para el puesto de titular.

"Habrá una sana competencia como lo ha sido los campeonatos atrás, para eso estamos trabajando, como dice el profesor "Tigana" que hay que hacer las cosas de la mejor manera en los entrenos para que el día del partido complicársela a él para ver con qué jugador salir", dijo el extremo en conferencia de prensa.

Óscar Cerén se mostró contento por el crecimiento que ha tenido Ezequiel Rivas como jugador, pero aseguró que buscará ganarse los minutos en este torneo.

"Antes con Arboleda habíamos tres jugadores en la posición y era más complicado para él elegir, ahora que solo estamos dos con Ezequiel sé que habrá una bonita competencia porque "Cheque" es un gran jugador, está creciendo y hace las cosas muy bien, por eso a nosotros nos toca trabajar y el profesor será quien decida con quien salir", externó el jugador de 30 años.

El jugador originario de Quezaltepeque ha estado desde el principio de la pretemporada en busca de encontrar su mejor versión, esa misma que lo llevó a ser uno de los jugadores indiscutibles en la selección de El Salvador.

"Gracias a Dios me voy sintiendo bien, el torneo pasado fue complicado porque a principios venía saliendo de una lesión de rodilla, ya estaba bien y en un partido volví a recaer, me estaba molestando mucho y gracias a Dios ahorita no hay ninguna molestia, me estoy preparando de la mejor manera para lo que se viene".