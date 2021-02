Óscar Cerén: "Estoy contento de estar de vuelta"

Pasaron casi cuatros meses para que Óscar Cerén regresara al Alianza. El extremo fue presentado de manera oficial 145 días de que fue anunciado como baja en el plantel paquidermo, mismo que anunció que el jugador se iba con la idea de jugar en el fútbol de España.

Óscar Cerén regresa a la entidad blanca sin minutos recorridos y sin haber estampado una firma en ningún equipo europeo, las razones son varias, entre ellas, viejas lesiones, recuperación, confinamiento, pandemia y falta de suerte.

No obstante, Óscar Cerén regresa a la que él considera que es casa y lo hace de manera optimista, con nuevos objetivos y con la convicción de recuperar el nivel con el cual fue considerado para ser fichado en el balompié europeo.

En su presentación, Óscar Cerén fue acompañado por el técnico de Alianza, Milton Meléndez (izq) y el gerente del club, Edwin Abarca (der). Foto Jorge Benítez, El Gráfico.

"Estoy contento de regresar a casa, estoy con la mentalidad positiva de hacer las cosas de la mejor manera, así como las hice en su momento. Hoy me toca trabajar duro para ser una oportunidad en el terreno de juego y siempre a entregar, como siempre lo hice", fueron las primeras palabras de Cerén.

Óscar Cerén regresa a Alianza con el objetivo de aportar a la causa llamada tricampeonato, la apuesta del club tras conseguir el bicampeonato en el torneo Apertura 2020.

"Sabemos la clase de jugador que es, vuelve a casa, ya tuvo suficiente vacación, a disfrutar de nuevo lo que es el fútbol", fueron las palabras de Milton Meléndez.

El extremo firmó un contrato por cuatro torneos cortos con Alianza, sin embargo, el gerente de Alianza, Edwin Abarca, aclaró que Cerén tiene una cláusula especial que lo dejaría libre si sale una oferta en el extranjero.

"Afortunadamente para Alianza, Óscar Cerén ya está de regreso con nosotros, esta es su casa, siempre será bienvenido aquí en casa. Firmará por dos años con una cláusula especial que si le sale oferta afuera no tenga problema para salir", aclaró Edwin Abarca.

Óscar Cerén estampó su firma en el contrato que lo liga por dos años a Alianza. Foto Jorge Benítez, El Gráfico.

MANOS A LA OBRA

Materializado el regreso, el foco de Óscar Cerén ahora es ponerse a tono para poderse ganar un lugar en la idea de Milton Meléndez.

"Va tocar trabajar duro para poderme ganar un puesto, y ya será decisión del profesor. Hay muy buenos jugadores y están en su mejor momento, sé que hay un buen compañerismo, y en su momento me darán la oportunidad, espero aprovecharla", dijo.

"El tiempo que pasó me sirvió para recuperarme al 100 por ciento y no he estado inactivo, he estado trabajamdo y en la parte aeróbica me siento muy bien", añadió.

En el pasado, Óscar Cerén ganó tres títulos con los albos entre el Apertura 2017, Clausura 2018 y Apertura 2019, además de 192 partidos oficiales con el equipo entre competencias nacionales e internacionales.