Óscar Cerén: "Siento que ya soy una opción para el profe"

Óscar Cerén regresó al Alianza para este torneo Clausura 2021 y tras pasar un año sin competición, trabaja para estar al nivel físico y competitivo cuanto antes.

Cerén externó que el choque ante el FAS de este miércoles es importante y deben ser precavidos sin olvidar su esencia de juego.

"Es un partido importante. Son intensos, movidos de principio a fin, son complicados. El FAS siempre viene a buscar los partidos y es complicado. Pero más que pensar en ellos, trabajamos en lo que haremos nosotros como Alianza. En lo personal siento que el trabajo que he hecho me ha ayudado y me siento muy bien ", dijo Cerén.

El extremo nacional aseguró que se siente bien físicamente y es cuestión de tiempo para que pueda estar a un ritmo que pueda darle mucho provecho al equipo, tomando en cuenta el nivel que tenía cuando salió. Ahora, espera que poco a poco pueda ser opción para el cuerpo técnico comandado por Milton Meléndez.

"Siento que soy una opción para el entrenador, he trabajado duro y el profe tomará la mejor decisión. Hay un buen grupo, muy competitivo, se nota en cada entreno las ganas y la calidad de todos", expuso.

"Estoy comprometido a regresar a ese nivel que tenía. Tengo mucha confianza en el trabajo que realizamos. Me considero que puedo ser una opción para el entrenador ya sea de titular o como cambio. Hay una competencia sana y sabemos la calidad de los dos. Elvin es joven, empieza su carrera y le apoyamos, le deseamos siempre lo mejor", agregó.

Por su parte, Meléndez destacó que si bien aún va en proceso de estar en su mejor versión, Cerén puede aportar al grupo y tiene toda su confianza.

"Cerén no está al 100 por ciento pero cada día va tomando más posibilidades de tener minutos. Sabemos que es un jugador que nos puede ayudar", expuso Meléndez .