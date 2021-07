Óscar Cerén: "Mi mente está ya en el tercer partido y poder ser opción"

Óscar Elías Cerén, medio campista de Alianza, explicó que su recuperación marcha más rápido de lo esperado y tendrá una revisión médica este miércoles para una nueva valoración de cara al comienzo del Apertura 2021.

El cuadro albo enfrentará al Municipal Limeño el próximo domingo en el estadio Cuscatlán en la jornada inaugural del Apertura que se jugará bajo el formato de dos vueltas de clasificación de uno contra todos y los mejores ocho avanzarán a los cuartos de final.

Cerén se sometió a una cirugía de rodilla el pasado 2 de junio, pero ya está entrenando con el grupo.

"En los entrenos me he sentido cómodo y no tengo ninguna molestia, me he ido recuperando más rápido de lo esperado, el miércoles me hará una revisión el doctor para ver como estoy. Siento que voy por buen camino y me siento muy estable.”, dijo el volante del subcampeón nacional.

El diagnóstico del jugador reveló que tenía ruptura del menisco medial, lo cual ya fue saturada; plica sinovial medial, que fue seccionado; tendinitis de la banda Iliotibial, que se liberó de adherencias.

En el torneo anterior, Ceren regsitró 190 minutos en 12 partidos.

“El profesor me ve bien porque entreno igual que el grupo, eso habla muy bien de mi recuperación. Los nuevos se han adaptado muy bien y rápido, esperamos poner en práctica en el torneo lo trabajado y demostrarlo con buen arranque.”, dijo, según en los mensajes que publicó Alianza.

El mediocampista albo tiene la proyección de estar listo lo antes posible para sumar minutos y ser opción para el técnico Milton Meléndez.

"En mi mente está ya en el tercer partido y poder ser opción para el profe, Estoy a doble turno, entreno acá y en las noches voy al gimnasio para fortalecer. Estoy trabajando fuerte y voy paso a paso para no apresurarme y hacerlo bien.”, expresó el jugador de 29 años.