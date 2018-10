Óscar Cerén: Alianza, selección y sus ofertas en el extranjero

El volante Óscar Cerén estuvo cerca de irse del Alianza a inicios de este año. Su brújula le daba el norte hacia el Real España, de Honduras, pero al final se quedó en la capital y está contento con la decisión.

Ahora, Cerén se siente a sus anchas por la banda derecha del conjunto albo y de la selección nacional. En los dos lados ha podido rendir, tanto que ahora en Liga de Naciones de CONCACAF es el máximo goleador del equipo nacional absoluto con dos goles. Aparte de eso, tiene de lleno la confianza del seleccionador Carlos de los Cobos.

Suma un buen trabajo en selección y Alianza, ¿podemos hablar de un año redondo para usted, desde ya?

Me ha ido bien con mi equipo y contento porque en selección hice un buen papel, Ahora estoy acá de nuevo, con mi equipo. Ahora me toca cambiar el chip. Con Alianza hemos agarrado una racha bonita.

Esperamos no venirnos abajo, porque en la segunda vuelta cuesta más, pero hay que mantenernos ahí. Si lo hacemos como en los últimos partidos, las cosas se nos van a venir dando.

¿Dónde está el detalle para que las cosas salgan bien en su club y en la selección?

Se ha tenido un buen arranque, un buen año. Pero sé que todavía no he ganado nada, falta mucho. El premio va a ser llegar a la final y, primero Dios, ganarla. Pero no hay que adelantarnos y en el fútbol hay que ir paso a paso. Mi familia me ha apoyado mucho a que mi rendimiento mejore.

Sobre ese tema de su familia, en algunas ocasiones su hermano, Darwin, ha salido a destacar su trabajo...

Mi hermano es parte fundamental para mí. Siempre lo he visto como un ejemplo a seguir.

Siempre está pendiente de mis partidos. Me felicita cuando me tiene que felicitar, también me corrige cuando he tenido errores.

¿Podemos decir que este es el momento cumbre de su carrera?

Creo que he logrado un buen nivel, pero yo siento que puedo dar más. Con más trabajo y sacrificio, puedo dar más para el equipo. Quiero aportar cada día más.



Jugó para Juventud Independiente, Águila y Metapán, ¿ha sido en Alianza donde ha dado su mejor fútbol?

He venido por un bonito proceso. Juventud es mi casa. Estoy agradecido con el club por darme a conocer. Le agradezco siempre por eso. Por esta trayectoria que tuve en Águila, Metapán y Alianza pude crecer futbolísticamente.

Pero, ¿por qué un paso discreto en Águila y Metapán y en Alianza vino a dar su mejor fútbol?

Creo que me fue bien en mi primer torneo con Águila. Llegamos a la final, lastimosamente perdimos. Luego, en Metapán estuvimos peleando para llegar a la final, pero nos quedamos en semifinales. En Alianza, desde que vine estoy peleando finales. Ya llevo cuatro finales y espero que en este otro torneo sea igual.

¿Lo compromete el hecho de que la afición de Alianza confía en usted?

Desde que vine me prometí a mí y a todos que siempre que entrara a la cancha como titular lo iba a hacer al 100 por ciento. Creo que hasta el momento lo estoy cumpliendo, pero puedo dar más.

Es un jugador con mucha velocidad, ¿trabaja aparte ese detalle?

Creo que eso ya viene por naturaleza. A veces en la casa estoy aburrido y la cancha de mi colonia la tengo de patio. Entonces saco el balón y voy a jugar con mi hermanito. A veces hago trabajos.



¿Siempre está en su horizonte poder ir a jugar fuera del país?

Sí. En este momento hubo una propuesta fuerte de un equipo hondureño (Real España), pero ya tenía contrato con Alianza. Me siento contento de estar acá en Alianza.

No tengo prisa por salir. Me debo al Alianza, tengo contrato con este equipo. Siempre he dicho que las cosas buenas van a llegar en le momento justo. Ahora estoy para Alianza. El primer objetivo mío será llegar a la final y poder ganarla.

¿Piensa para largo en Alianza?

Sí. Alianza es el mejor club al que he llegado. Acá me quiero quedar. Pero ya eso depende de la directiva. Creo que están contentos conmigo. Me renovaron contrato por dos años más. Contento por eso. Espero seguir. Llegar al Alianza ha sido lo mejor en mi carrera.

¿Qué le dicen por ahora los dos tantos que ha marcado con la selección en esta Liga de Naciones?

Me motivan. Estoy haciendo bien las cosas y ahí se refleja. Me motiva. En el juego del sábado, contra Barbados, pude haber anotado y lastimosamente no lo pude concretar. Contento porque se me han dado los goles en selección y eso motiva.

¿Recuerda que hubo un momento en que no fue considerado para el último listado en la selección. Qué pasó en ese momento?

En Copa Oro (2017) me afectó el hecho de que no hice pretemporada con Alianza. Estuve un mes fuera. Cuando me integré al Alianza, Jorge Rodríguez ya tenía su equipo. Entonces, me costó, porque el colombiano (Luis) Hinestroza es un buen jugador. Pero sabía que los momentos buenos iban a llegar. Nuca bajé los brazos. Seguí trabajando y gracias a Dios hemos aprovechado las oportunidades.