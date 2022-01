Óscar Arroyo vuelve a la liga mayor

La dirigencia de Isidro Metapán reforzó la portería calera para el Clausura 2022 con la contratación del nacional Óscar Daniel Arroyo, el guardameta santaneco que el próximo 28 de enero cumplirá 32 años y que aterriza en suelo calero con los mismos deseos que ha sentido jugar en primera división cuando debutó con FAS ante Atlético Marte (1-1) un 19 de septiembre en el Cuscatlán por la fecha ocho del torneo Apertura 2010.

Arroyo es por hoy uno de los ocho refuerzos que el técnico nacional, Héctor Omar Mejía, tendrá para afrontar la liga y evitar el fantasma del descenso que disputarán junto a Municipal Limeño a partir del próximo 15 de enero cuando arranque la liga nacional.

Sobre su arribo a tierra calera, su cuarto equipo en primera división tras su legado en FAS, Alianza y el AD Chalatenango, Óscar Arroyo se muestra feliz y confiado que su papel en el equipo calero será fundamental para sacar de la crisis deportiva en que está sumergido el plantel santaneco quien deberá pelear su permanencia en la liga en el Clausura 2022 con el oriental Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima.

“Creo que había descansado un rato, no lo que necesitaba pero son circunstancias de la vida, ahora es la oportunidad de llegar a Isidro Metapán y hay que aprovecharla”, destacó el portero nacional.

El portero Óscar Arroyo en un entreno con Metapán. Foto: Michael Huezo.

Arroyo suma por el momento 197 partidos de liga y ha permitido 207 goles en primera división, números que lo respaldan pese a que se perdió todo el torneo Apertura 2021 tras finalizar contrato con el AD Chalatenango, equipo que lo acogió en el Apertura 2020 tras desligarse de los albos del Alianza donde ganó cuatro de los cinco títulos de liga que ha sumado en su carrera profesional (tuvo una con el FAS en el Apertura 2009) desde el 2014.

“Decidí no jugar el torneo pasado, tomarme un descanso luego de no renovar mi contrato con el AD Chalatenango, por lo que llego al Isidro Metapán como agente libre”, explicó el guardameta occidental.

El portero explicó la manera en que se dió su contratación en el equipo jaguar tras pasar cinco meses inactivo.

“Sabemos en las circunstancias en que está el equipo, sabemos que no será fácil, pero siento que el equipo que se ha formado es prueba que no está pensando en el descenso, platicamos con la dirigencia, ellos me contactaron, me explicaron que deseaban reforzar la portería y así fue a que llegamos a un acuerdo para poder firmar y aportar nuestra experiencia para ayudar a sacar al Isidro Metapán del lugar en que está.”

Arroyo estará alternando la portería junto a los caleros Óscar Enrique Pleitez y del joven Luis Emilio Rivera, jugadores a los cuales el guardameta santaneco conoce.

“Conozco bien a Óscar (Pleitez), hemos estado incluso en selección nacional, es un buen portero, mis respetos para él, entiendo que le costó mucho recuperarse tras la lesión que sufrió en el torneo anterior pero siento que la competencia será sana junto a Emilio (Rivera), un joven portero que también tiene hambre de triunfar, ya lo demostró en el torneo pasado y siento que la portería de Isidro Metapán estará bien cuidada”, adelantó el jugador santaneco.