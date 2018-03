Óscar Arroyo habla del regreso a la titularidad con Alianza

El portero uruguayo Víctor García había sido titular en los nueve juegos anteriores. Pero para el compromiso de la fecha 10, ante Dragón, el turno fue para Óscar Arroyo y el nacional no defraudó, porque fue la figura alba, al atajar un penalti al colombiano Juberney Franco.

Ahora Arroyo habla de la oportunidad de pelear por el puesto con García y de las opciones del Alianza en este Clausura 2018.



¿Cómo tomaste la titularidad con Alianza ante Dragón?

La verdad es que estoy feliz por haber jugado de nuevo. Siempre estuve a las órdenes del cuerpo técnico para cuando se me requiriera. Lo importante es que se hizo un buen trabajo ante Dragón. Salí satisfecho por haber tapado un penalti. Al final, eso valió mucho para llevarnos un punto.

¿Qué opina de que el técnico Jorge Rodríguez haya dicho que usted fue clave para el resultado ante Dragón?

Creo que todo el equipo fue clave. El equipo se está parando muy bien en defensa. Eso habla del porqué solo tenemos dos goles en contra en el torneo. Hay un buen trabajo de todo el plantel. También lo que ha hecho Víctor García (primer portero albo) es de buena menera. También sé que cuando Fidel Mondragón juegue, lo hará de buena manera. Al final, todo esto es reflejo del buen trabajo que hace el preparador de porteros, Shafick Chávez. Eso nos ayuda para mantenernos a tono.

¿Ya le había dicho con anticipación el técnico que lo iba a alinear contra Dragón?

En la semana previa había estado con el equipo titular en las prácticas, pero al final siempre trabajo para jugar. Ya sea que juegue o no, siempre estoy en óptimas condiciones. El hecho de que se haya llegado la oportunidad me motivó más para seguir trabajando, seguir buscando un lugar entre los once. Al final, la oportunidad no me llegó por sorpresa, porque los que estamos en Alianza estamos preparados para cuando llegue la oportunidad. Trabajo para jugar.

¿Cómo tomó esa decisión de lanzarse a su derecha para tapar el tiro de Juberney Franco?

Me acerqué a (Iván) Mancía y (Henry) Romero y les pregunté si lo conocían. Mancía me dijo que lo aguantara y Romero me dijo que me tirara al lado derecho. Me sirvió para poder tapar el penalti. Lo importante es que se tapó. La segunda pelota me tomó por reacción, pero eso lo hemos trabajado.

Alianza sigue invicto, pero tiene tres juegos sin ganar, ¿Cómo se lleva esa dualidad en el equipo?

Es dulce estar invicto. Se disfruta, pero necesitamos ganar. Hemos quedado en deuda en tres juegos, nos ha costado. Ante Dragón el clima estuvo complicado. Al final no jugamos bien el primer tiempo. Mejoramos en el segundo tiempo, pero no bastó. Tenemos que ser más contundentes a la hora de llegar al arco rival. Esperemos que contra Firpo se pueda cambiar esta situación.

¿Cree que el buen trabajo de García les pone más complicado alcanzar la titularidad a usted y Mondragón?

La verdad es que la competencia es bastante cerrada. Yo ya tenía días de no tener participación en el once titular. Uno tiene que trabajar para cuando llegue la oportunidad. La linea entre Víctor y yo debe ser una linea muy delgada, juegue quien juegue lo hará bien siempre. Al final no es complicado, sino que te dice que tenés que aplicarte al máximo. Mondragón también lo hace de buena manera. Te motiva. Luego, Víctor es un portero extranjero y tiene que esforzarse al máximo. Él mismo ha dicho que en Alianza es complicado, más cuando se tiene a buenos porteros, de selección.

¿Confía en poder seguir en la titular para este jueves contra Firpo?

Es una decisión tecnica, que tendrá que tomar el técnico. El que juegue lo hará de buena manera. Los tres estamos ahí para demostrar. Si se da la oportunidad, muy bien, sino, hay que seguir trabajando.