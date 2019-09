Óscar Arroyo: “Soy santaneco, pero me debo al Alianza”

Óscar Daniel Arroyo, uno de los porteros de Alianza junto al uruguayo Víctor Rafael García le corre sangre santaneca en sus venas por nacimiento, así lo dijo a Deportes LPG previo a su duelo de este domingo ante FAS por la jornada 12 del torneo Apertura ya que pese a que busca sumar crédito con la camiseta capitalina desde su arribo a la manada blanca en el Apertura 2014 no olvida su origen en lo personal y en lo futbolístico porque debutó con FAS hace ya nueve años ante Atlético Marte en el estadio Cuscatlán.

¿Cómo catalogas el partido ante FAS de este domingo en el Cuscatlán?

Es un partido que siempre son intensos, se juega mucho aparte de los tres puntos y nosotros siempre tenemos la obligación de ganar, anoche (jueves) ante San Carlos de Costa Rica mostramos el Alianza que todos quieren ver y se demostró que tenemos plantel para disputar la liga.

¿Sentís que el Apertura 2019 es uno de los mejores de tu carrera donde al fin has encontrado una alternancia en la portería de Alianza?

La verdad, contento con sumar minutos, creo que no se me había brindado esa oportunidad en Alianza anteriormente, por eso ahora hay que disfrutarlo, entregarse de mejor manera cuando tenés la oportunidad de jugar y eso es importante para mí. Si juego el domingo hay que hacerlo de la mejor manera y seguir en la misma senda. En lo individual se refleja en el trabajo y solo pienso al final lo que se hace grupalmente que en un futuro premio personal.

¿Ya se logró digerir el trago amargo del domingo anterior en Usulután ante El Vencedor y donde mostraste que te afectó los dos goles recibidos?

Fueron acciones de gol complicadas, errores puntuales de la defensa, en el primer tiempo llegaron tres veces y anotaron dos, en el segundo tiempo llegaron menos. Lo del domingo en Usulután fue diferente a lo que hicimos anoche (jueves) en la Liga de la CONCACAF y espero que ese fútbol sea el que hagamos el domingo ante FAS.

Te corre sangre roja o blanca por tus venas por tus inicios en la liga con FAS...

Soy un profesional en mi carrera, sé que nací en Santa Ana y viajo todos los días desde allá a San Salvador para entrenar, todo el mundo me molesta por ello, más cuando debemos enfrentar a FAS, pero soy una persona que respeta y cuida la camiseta que defiendo, el profesionalismo que he aprendido me ha enseñado a que pese a que soy santaneco de nacimiento y que tengo muchos amigos en FAS; los molesto cada vez que nos enfrentamos al decirles que les vamos a ganar, ahora defiendo los colores de Alianza y haré lo posible por un triunfo en la cancha. Es algo muy aparte el hecho que haya nacido en Santa Ana, que viva en Santa Ana y que defienda los colores de Alianza, soy profesional y lo haré siempre que esté acá.



¿Jugar ante el FAS siempre te anima en lo personal?

Sí, son partidos que disfruto mucho, han sido partidos bonitos los que he jugado ante ellos, con muy buenos recuerdos como la final que le ganamos en el 2015, es uno de los mejores partidos que he disfrutado.

¿Cómo ves a este FAS de Memo Rivera?

Por lo que conozco a Memo todos los equipos que ha dirigido poseen buen fútbol, ha hecho un buen trabajo en todos los equipos en que ha llegado, en la selección (Preolímpica) hizo también una buena labor, hay que tener cuidado este domingo ya que debemos saber cuál es la nueva idea que tendrá, es algo natural lo que sucede cuando hay cambio de timonel, espero que al final sea un lindo partido, que no haya nada anormal, que se juegue y se termine bien y que al final ganemos nosotros.

¿Te parece que puede ser una continuación al partido de la primera vuelta donde se empató a dos goles y hubo de todo en la cancha?

Para mí será un partido diferente e incluso cuando se jugó en la primera vuelta fue complicado porque ambos veníamos saliendo de una pretemporada fuerte, algo distinto ahora que tenemos ritmo y condiciones lograda en la primera vuelta, eso abonará para que sea un partido abierto, que haya goles , pero a favor de nosotros nada más, que la gente disfrute, no siempre se puede golear en la liga pero al final buscaremos sumar un triunfo ante un rival difícil.