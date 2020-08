Óscar Arroyo: "Es difícil pasar mucho tiempo sin hacer lo que te gusta"

Después de su salida del Alianza, el portero Óscar Arroyo se tomó un par de semanas para despejar la mente y estar con su familia. Después comenzó a trabajar en lo físico por su parte hasta que llegó la oferta del Chalatenango que no dudó en aceptar y tiene confianza en que podrá ser protagonista.

Arroyo sabe que los más de cuatro meses fuera de las canchas pasan factura en lo físico y también en lo económico. Si bien no ha tenido que realizar ninguna actividad extra para obtener ingresos, asegura que a estas alturas hay que buscar todas las opciones y espera que el torneo pueda desarrollarse. Sin embargo, también es consciente que debido al ascenso en los casos positivos del COVID-19, el fútbol aún está en veremos.

"Espero que el fútbol regrese lo más pronto posible, es difícil pasar mucho tiempo sin hacer lo que más te gusta. Mis metas son pelear por el campeonato demostrar por qué he llegado a un gran equipo y primero Dios todo vaya bien en el torneo y podamos disfrutar de nuevo", dijo el portero.

Arroyo debutó en la primera división en el FAS en el 2008 luego de tener su formación en las reservas del ya extinto San Salvador. Con los tigrillos también tuvo su oportunidad para estar en la selección sub20 y Preolímpica. Fue campeón de la primera división con los santanecos en el Apertura 2009 pero pedía más protagonismo, pues según él mismo comentó "me desesperé" por tener minutos de juego.

Entonces tuvo su paso por el Alianza en el Apertura 2015 con quienes sumó cuatro campeonatos: Apertura 2015, Apertura 2017, Clausura 2018 y Apertura 2019. Tras cinco años con los albos ya no renovó pero tuvo el llamado de un Chalatenango en reestructuración y se animó.

"Luego de salir de Alianza dejé unos días para descansar un poco porque viajaba a San Salvador todos los días. Posteriormente, luego el cuerpo técnico del Chalate me comenzó a mandar trabajos para no perder mucho en estos días sin actividad", aseguró. Con los paquidermos fue perdiendo la titularidad con la llegada del colombiano Víctor García y en el pasado Clausura 2020 sólo disputó tres encuentros, ante El Vencedor, Santa Tecla y el Chalatenango, su nuevo equipo.

"Me motiva llegar a Chalatenango, estoy agradecido con la junta directiva por el trato que me han dado desde mi llegada, han llegado piezas importante como (José) 'Puma' Peña, Ezequiel Rivas y jugadores que van a llegar a sumar mucho. Por cómo se ha armado el Chalate sé que será protagonista, la base que tienen ellos es muy buena y espero que los nuevos que llegamos demos más fuerza para ir por buen camino", agregó.

En familia

Debido a la pandemia y muchas restricciones que hubo de parte del Gobierno, el cancerbero cuscatleco ha pasado el tiempo con su familia para darles el apoyo y buscar que se cumplan con las medidas de prevención.

"Gracias a Dios estamos bien con mi familia. Hemos pasado en casa, he recuperado el tiempo en familia que a veces esta carrera no te permite disfrutar de fechas importantes. También he pasado y recuperado mucho tiempo con mis hijas", expuso.