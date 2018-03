Oriente, sin candidatos para el ascenso a la primera división

La zona oriental del país quedó sin equipos candidatos para ascender desde la segunda a la primera división y llenar el espacio dejado tras la campaña 2016-2017 por el equipo Universidad de El Salvador.La lucha por quedarse con la plaza del UES se redujo a los departamentos de Ahuahapán y Santa Ana por la zona occidental y San Vicente con dos equipos postulantes por la zona paracentral.El Municipal Limeño fue el último equipo en alcanzar el ascenso por la zona oriental para la campaña 2016-2017, salvó la categoría y sacó al UES del mapa; pero para la siguiente campaña, la zona oriental quedó sin posibilidades de tener un representante más en el circuito de privilegio.A la postemporada clasificó en representación de la zona oriental el Jocoro (Morazán), La Asunción (Anamorós, La Unión) y el Fuerte San Francisco (San Francisco Gotera, Morazán).Tras la segunda fase, estos tres equipos quedaron eliminados, el Jocoro fue despachado por el Once Municipal, al Fuerte San Francisco lo eliminó el sorpresivo Audaz y a La Asunción lo marginó el Atlético Comalapa.Hasta el momento, sobreviven en la fase semifinal el Once Lobos, Once Municipal, Audaz e Independiente, los vicentinos son los actuales monarcas y de alcanzar de nuevo el título de la liga de plata ascenderían de forma directa, pero en caso de no repetir con la corona, tienen ganado el derecho de pelear en una serie finalísima el ascenso a la liga mayor.El Once Municipal, dirigido por el técnico argentino Juan Sarulyte, sueña con darle un ascenso a Ahuachapán, “tenemos conformado un buen equipo, hay plantel para pelear por el ascenso, hemos trabajado bien y queremos ascender”.El equipo fronterizo enfrentará al Independiente en la serie semifinal, “respetamos al Independiente por ser el campeón, pero debemos derrotarlo para seguir en ruta a la final y pelear por el título, conozco a Rubén Alonso y él me conoce a mí, pero nuestro equipos buscará el triunfo”, añadió el estratega.Mientras que Rubén Alonso, técnico del campeón de la liga de plata, sostuvo que “dirijo a un equipo histórico, esta camisa la usaron grandes jugadores del balompié salvadoreño y debemos de honrarla, tenemos un buen equipo y la idea es buscar repetir con el título para ascender a la primera división.”