Oriente fue un fracaso en el Apertura 2017 de la primera división

Cinco de los 12 equipos que conforman la primera división del fútbol salvadoreño son del Oriente del país. Ninguno de ellos avanzó a las semifinales del torneo.

Águila, Municipal Limeño y Pasaquina lograron el boleto a los cuartos de final, pero llegaron hasta ahí, tras ser eliminados por FAS, Santa Tecla y Alianza, respectivamente. El otro invitado a los cuartos de final fue el Chalatenango, pero tampoco avanzó. Los norteños fueron superados por los occidentales del Isidro Metapán.

Tras la salida del técnico uruguayo Jorge Casanova, el Águila hizo llegar al argentino Osvaldo Escudero, pero lo más lejos que pudo llegar con el equipo fue a cuartos. El entrenador también condujo al equipo en la Liga CONCACAF, etapa previa a la Liga de Campeones. Ahí los aguiluchos fueron superados por el Árabe Unido de Panamá, con global de 2-1.

El Luis Ángel Firpo de Usulután terminó el torneo en el último lugar. Los toros cambiaron de directiva y de entrenador, pero ni la llegada del nuevo pope, Modesto Torres, ni la del técnico Eraldo Correia salvó al equipo de terminar en la última casilla. En el Clausura 2017 sí había logrado colarse en cuartos de final bajo la dirección del entrenador nacional Ramón Sánchez

El nuevo presidente del Firpo, Modesto Torres, acumula hoy acusaciones de atrasos salariales de hasta tres meses y los jugadores extranjeros han amenazado con demandar al equipo si no les pagan.

"Son tres meses de salario hasta este mes de noviembre. Esa deuda la tienen que pagar sí o sí, ya que no es negociable. Sigo trabajando normalmente y es cosa de ellos que nos me convoquen. A pesar de que he tenido un torneo anormal, entrando de cambio, he anotado goles importantes", declaró en su momento el delantero panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz.

¿ORIENTE EN PICADA?

El brasileño Eraldo Correia, quien acabó el Apertura 2017 como técnico del Firpo, analizó la situación de los equipos orientales y admitió que esa zona del país atraviesa un bache.

“Es lo que merecemos. Firpo no merece más, Dragón mucho menos, Águila igual. Los equipos de la zona Oriente del país están reventados, no planifican para dos o tres años y estas son las consecuencias de esa falta de planificación”, dijo Correia.

El Pasaquina también fue noticia y no precisamente por lo deportivo. En agosto la comisión disciplinaria de la FESFUT informó que le restarían seis puntos y le impondrían una multa de $1 mil por haber mentido en una declaración jurada para inscribirse en el presente campeonato.

La dirigencia del equipo logró solventar la situación y les devolvieron los puntos, pero en la cancha no hubo mejoría y también sufrió cambio de entrenador, despidiendo a Omar Sevilla y dejando en el puesto a Manuel Carranza.

"A Sevilla se le separó del equipo porque muchos puntos habíamos dejado ir en casa. Sevilla es muy defensivo y no arriesgaba", dijo el presidente del equipo fronterizo, Abilio Menjívar, sobre la salida del popular "Sevillón".

Municipal Limeño, otro representativo del oriente del país, pasó de ser administrado por Rómulo Gómez y tuvo como nuevo presidente a Martín Herrera. El equipo mantuvo a su técnico, el paraguayo Hugo Ovelar, quien en varias ocasiones estuvo en la mira, principalmente por la presión que ejercían los aficionados.

Finalmente, el Dragón, otro representante del Oriente del país, quedó fuera de los cuartos de final y cerró su participación en la casilla 10 entre 12 equipos. Los escupefuego tuvieron tres técnicos en el torneo y recientemente contrataron al colombiano Diego Pizarro, exseleccionador sub 17 de nuestro país.

Luego de la salida del colombiano Henry Vanegas se quedaron con la dupla Abel Blanco-Santos Noel Rivera, después hicieron llegar al nacional Efraín Burgos, que al final no pudo dirigir desde el banquillo, ya que no pudo comprobar la autenticidad de su título como entrenador clase A, obtenido en Estados Unidos.