Once logra primer triunfo; Nico Muñoz llega a 300 goles

Once Deportivo venció por 3-2 al Limeño en el estadio Arturo Simeón Magaña y celebró su primera victoria en el Clausura 2022, partido en el que el panameño Nicolás Armando Muñoz celebró su gol número 300 que lo dejó como el segundo máximo artillero de Centroamérica y quedó a un tanto de alcanzar al guatemalteco Juan Carlos Plata que tiene 301.

"Es una alegría para mí, lastimosamente, no se pudo celebrar con una victoria pero es algo increíble. A veces mira para atrás y no sé cuando anoté tantos goles y agradecer a mis compañeros que sin ellos esto no fuera posible. Esperamos seguir ayudando al equipo y salir de la situación en que estamos y seguir anotando goles", expresó Muñoz.

El gol histórico de Muñoz llegó al minuto 86 por la vía del penalti y sirvió para animar al cuadro cuchero que estuvo cerca del empate en los últimos minutos luego del gol del paraguayo Javier Lezcano, al 93'.

"La verdad tuvimos un mal partido, al final pudimos maquillar un poco el resultado y no era lo que queríamos; hay que mejorar mucho para el próximo domingo", dijo Muñoz.

Un gol de Josué Rivera y otro de Brayan Manrique Paz le abrió el camino al cuadro ahuachapaneco para romper la racha de dos empates consecutivos.

Para el cuadro de Santa Rosa de Lima fue un duro revés y lo deja complicado en la lucha por alejarse de la zona de descenso. El equipo cuchero suma 17 puntos en la tabla acumulada contra 22 del Isidro Metapán que visita al Firpo en el Sergio Torres por la noche.

El 1-0 nació de una incursión de Brayan Paz por derecha y le permitió a los aurinegros ponerse en ventaja justo al cierre del primer tiempo.

Al minuto 44, Paz ganó los metros suficientes para meter un centro que le llegó a Josué Rivera y éste envió el balón al fondo de la portería defendida por el paraguayo Sandro Melgarejo cuando todo pintaba para un cierre sin goles.

En los 45 minutos hubo pocas ocasiones de anotar y se registraron seis faltas a favor del equipo local y cuatro contra los visitantes.

El Limeño solo pudo llegar en tres oportunidades al marco rival en el primer tiempo.

Once Deportivo tuvo para ampliar la cuenta al minuto 53 con un disparo de Cartagena pero le faltó colocación al disparo.

El técnico del Limeño, Carlos Romero, movió piezas e ingresaron en el segundo tiempo Yair Arboleda, Jefferson Valladares y Wibler García.para buscar el empate. Las sustituciones fueron Edwin Sánchez, Carlos Arévalo y Kevin Sagastizado.

Los cambios de Romero no dieron los resultados esperados y fue el cuadro aurinegro quien celebró otro tanto. Fue al minuto 63 cuando Bryan Paz venció al portero Sandro Melgarejo y celebró el 2-0.

Limeño reaccionó hasta el final y dejó como nota la consagración del panameño como el segungo goleador regional.