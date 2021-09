Once Deportivo y Marte no pasan del empate a cero

Once Deportivo y Atlético Marte no se hicieron daño en el Arturo Simeón Magaña en una tarde de pocas oportunidades de gol que dejó insatisfecha a la afición ahuachapaneca.



Once Deportivo no aprovechó la oportunidad de escalar en la tabla tras la derrota de Águila y sigue cuarto en el Apertura.



Por el otro lado, el equipo de Nelson Ancheta logró sacar agua en el desierto en un partido donde tuvieron escasas oportunidades y se dedicaron más que todo a defender para seguir en la mitad de la tabla.



El partido pintaba con favoritismo para el equipo de Carlos Romero, ya que seguían en los puestos altos de clasificación y con una victoria podían sobrepasar a Águila en la tabla.



Por el otro lado, aparecía un equipo de Marte tratando de reponer las últimas derrotas consecutivas y encarrilarse nuevamente en el Apertura.



El encuentro inició favorable al cuadro aurinegro que que solo demoró un minuto en generar la primera ocasión de gol con un centro por izquierda de Bryan Paz que empalmó de volea Enrique Contreras y el disparo se fue cerca de la portería de Carrillo.



Poco a poco el cuadro marciano se iba a ir soltando la presión y comenzaría a generar oportunidades por medio de Ricardinho y Vergés.



A partir de ese momento el partido se volvió trabado con mucho juego ríspido y bastantes imprecisiones en los pases, especialmente en el último tercio del campo.



A los 25 minutos, el tanque fronterizo avisó sobre la meta rival con una doble ocasión. Primero, Melvin Cartagena mandó un disparo potente a ras de piso que Carrillo alcanzó a desviar con su mano derecha e inmediatamente en el contrarremate Medrano fusiló al guardameta pero nuevamente el portero de Marte se vistió de héroe al detener el esférico.



Así finalizaron las acciones en la primera parte, con un equipo aurinegro tratando de llevar el protagonismo mientras que los capitalinos se quedaban a una genialidad de sus atacantes.



SEGUNDO TIEMPO

Iniciando la etapa complementaria, el equipo de Ancheta tuvo otra oportunidad clara para irse arriba en el marcador. Ricardinho pivoteó un balón al borde del área y el volante charrúa, Vergés, mandó un tiro potente a ras de piso que se fue cerca del poste derecho de la portería rival



Pocos minutos después, el defensa Diego Chévez ganaría en el juego aéreo en un saque de esquina pero su remate se fue arriba del travesaño.



Romero movió el banquillo tratando de hallar profundidad en el frente de ataque con la inclusión de Ascencio, Guadrón y Enner Orellana.



Sobre minuto 80, Edgar Medrano tuvo un mano a mano con Derby Carrillo para poner el 1 a 0 sin embargo, el guardameta nacional se jugó el físico y ahogó el grito de gol en el Simón Magaña.