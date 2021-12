Once Deportivo y Alianza tuvieron un cruce de tuits y reclaman penaltis

Después del empate de 1-1 en el partido de ida de las semifinales, Once Deportivo y Alianza continuaron su rivalidad con un intercambio de mensajes en las redes sociales, donde cada equipo senaló acciones que a su criterio debieron ser sancionadas como penalti.

El partido del miércoles por la tarde en el estadio Simeón Magaña fue intenso, aguerrido y dejó sensaciones encontradas.

"No pedimos ayuda, simplemente buscamos que las decisiones sean justas para que nuestro trabajo y planificación no se vean afectados", fue el mensaje del Once Deportivo en su cuenta de Twitter, un par de horas después del juego ante los albos.

La acción señalada por el cuadro ahuachapaneco fue al minuto 92 en la que Edgar Medrano ingresa al área y el zaguero albo intenta frenar su avance on una barrida.

No pedimos ayuda, simplemente buscamos que las decisiones sean justas para que nuestro trabajo y planificación no se vean afectados.



Falta clara dentro del área, ¿y entonces?��♀️ pic.twitter.com/4r8hV9haIN — 11deportivofc (@11deportivofc) December 9, 2021

Por su parte Alianza reaccionó al tuit del equipo fronterizo e indicó que también hubo una falta similar sobre Víctor Arboleda que debió ser penalti.

Falta clara dentro del área, ¿y entonces, de qué hablan? ����♂️ https://t.co/J5zbSMRNDx pic.twitter.com/9vDqjzcqZZ — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) December 9, 2021

El mismo jugador Víctor Arboleda comentó la acción. "Ah y porque de este no dicen nada", dijo el colombiano sobre la acción del minuto 33 en la que ingresa al área y recibe una barrida del zaguero Dieter Vargas en la que el línea solo indicó saque de portería.

Ah y porque de este no dicen nada �� pic.twitter.com/kmOFfEKabX — V A 19 �� (@arboleda_19) December 9, 2021

Alianza no aprovechó jugar con un hombre más durante los segundos 45 minutos tras la expulsión de Enner Orellana sobre el cierre del primer tiempo y en el caso del equipo ahuachapaneco lamentó no concretar algunas acciones de gol.