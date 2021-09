Once Deportivo vence a Tecla en Las Delicias

Un solitario gol del jamaicano Craig Foster a falta de 20 minutos del final fue suficiente para que el Once Deportivo derrotara de visita al local Santa Tecla para atrapar el tercer lugar al finalizar la primera vuelta y evitar así que el equipo periquito sumará su segundo triunfo consecutivo en la liga tras la victoria conseguido ante Firpo en la mesa en la fecha anterior.

El octavo duelo en la historia de ambas oncenas tuvo sus bemoles sobre el sintético del campo de juego ya que los dos técnico modificaron a sus equipos iniciales.



El uruguayo Rubén Da Silva tuvo por fin al sonsonateco Irvin Herrera listo y apareció en lugar de Carlos Herrera en el ataque de los periquitos ara ser la única variante que el charrúa mostró.



Por su parte, el equipo ahuachapaneco se presentó al estadio Las Delicias también con algunos cambios relevantes en su "11" inicial en comparación al que utilizó en casa en el juego que perdió 1-3 ante FAS ya que el técnico Carlos Romero salió con el defensor santaneco, Carlos Arevalo, en lugar de Enner Orellana en la zaga por la izquierda.



En el medio campo, el estratega del tanque fronterizo utilizó de entrada con "el Chiqui" Herbert Díaz en lugar de Boris Morales y adelante salió con el colombiano Edgar Medrano en lugar del atacante oriental, Brayan Paz.

El partido inició abierto, con los locales atacando por las bandas, especialmente por la izquierda donde Cornejo y Barahona se relevaban para llegar sobre la portería norte defendida por William Torres.



Luego de ocho minutos la iniciativa de los verdiazules era evidente sobre la parcela de los occidentales quienes mostraban orden en la defensa y tuvo al fin a 10' su primer chance de gol cuando el colombiano Medrano logró rematar a portería pero el balón salió elevado sobre la portería de Hernández.



Poco a poco, el Once Deportivo comenzó a generar peligro sobre la portería local a tal grado que al 13' un remate sorpresivo de Contreras desde la banda izquierda estuvo a punto de superar la estirada de Hernández quien salvó sobre su costado derecho para conceder tiro de esquina.



Santa Tecla seguía con su idea de ataque por las puntas pero carecía de la puntilla final sobre la portería ahuachapaneca.



Los intentos del charrúa Cristian Olivera de haolvanar la salida local no encontraba eco a la hora de acercarse al área rival ya que no encontraba un socio fiable para distribuir la pelotade forma frontal ya que Flores estaba más preocupado en apoyar la salida de Torres por la banda derecha que acercarse al "Mago" para desahogar su salida.

Barahona probó fortuna al 29' con un tiro libre peligroso que no pudo terminar en la red de los fronterizos y la réplica del Oncw Deportivo sucedió un mknjtlndeapuwa cuando el disparo de Kike Contreras fue amortiguado por Silva de forma providencial para que el.portero Hernández llegara a tiempo a contener el balón sobre su costado derecho.



El jamaicano Foster tuvo sj chance de gol al 33' pero el portero local salvó al contener el pelotazo para que Barahlna concediera tiro de esquina.



Era el mejor momento del Once Deportivo en el partido pero le faltaba la puntilla final.



Los últimos 10 minutos de juego se jugó con dos invitados inesperados, la lluvia intensa y el gélido viento que azotó el cielo tecleño y que dificultó a los dos equipos a llegar con mayor claridad sobre ambas porterías ya que la fuerza de la tormenta hacía difícil visualizar el balón.



FORTER, OPORTUNO

El segundo tiempo comenzó sin modificaciones por ambas oncenas aún bajo una pertinaz lluvia.



Contrario a lo sucedido en los primeros minutos de juego de la primera mitad, el incisivo sobre el césped artificial del estadio Las Delicias era el Once Deportivo quien seguía presionando ahora sobre la portería norte defendida por Hernández.



Irvin Herrera falló su más clara ocasión de gol en el partido al 55' cuando cabeceó desviado y elevado el perfecto centro desde la banda derecha de Olivera.



Santa Tecla despertaba y comenzó a empujar al Once Deportivo sobre su propia parcela sur pero sin fuerza para anotar.



A esa altura del juego la lluvia había desaparecido por lo que los dos equipos intentaron llegar con mayor asiduo en ambas porterías.



César Flores falló la mejor ocasión de gol en el juego cuando al 59' no pudo vencer a Torres quien salió de su portería para achicar el remate del "19" de los locales.



Los papeles habían cambiado y ahora era Santa Tecla el que estaba imponiendo sus condiciones ofensivas.

Pero el equipo visitante necesitó solo de una pifia defendida se los periquitos para abrir el marcador.



Un balón enviado a las espaldas de los defensores centrales por intermedio de Melvin Cartagena encontró al jamaicano Craig Foster sin marca y solo tuvo que qiutarse al portero Hernández para firmar el 0-1 y anotar así su quinto gol en el torneo Apertura 2O21.



Los cambios ofensivos de Santa Tecla llegaron con el arribo tanto de Roberto González como de Carlos Herrera pero la zaga ahuachapaneca jugó de forma perfecta y sincronizada ya que rechazó todo intento de gol que generó.



El travesaño salvó dos veces al Once Deportivo cuando los remate de Irvin Herrera de cabeza y de Roberto González les negó el gol del empate.



Los cinco minutos que concedió el juez Héctor Salazar fueron eternos para los aficionados ahuachapanecos que viajaron hasta la cabecera departamental de La Libertad y celebraron junto a la lluvia que apareció para pintar un triunfo agónico.