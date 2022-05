Once Deportivo, triste adiós a la temporada

El Once Deportivo de Ahuachapán cayó 0-1 en casa ante Jocoro el pasado fin de semana y le dijo adiós a la temporada 2021-2022 al quedarse al margen de la fase de cuartos de final del torneo Clausura 2022 luego de perder en casa sus dos últimas presentaciones: ante Platense (1-2) por la fecha 19 y contra los fogoneros (0-1) en la última jornada de la fase regular, un hecho que al final pesó a la hora de hacer números para alcanzar uno de los ocho boletos a la siguiente instancia.

Tras el silbato final del juez Raúl Fermín Morales y conocer además el triunfo por 2-0 de Luis Ángel Firpo en su casa ante el eliminado Santa Tecla para alcanzar así el último boleto a cuartos de final disponible, la interna del equipo fronterizo se quebró, todo el plantel hizo una pausa dentro y fuera del campo de juego para buscar asimilar su realidad; pocos lo lograron, pero la mayoría de los jugadores optaron mejor caminar en silencio hacia los camerinos para refugiarse con su dolor por la eliminación.

Uno de los más afectados era el migueleño Brayan Paz quien fallara cuatro minutos antes del gol jocoreño un tiro de penal que pudo significar la clasificación de su equipo. Paz fue consolado por sus compañeros en el trayecto hacia camerinos para encerrarse sin decir una sola palabra.

Uno de los pocos jugadores que brindaron declaraciones a la prensa deportiva al final del cotejo fue el mediocampista capitalino, Melvin Alberto Cartagena.

Aún incrédulo por la eliminación de su equipo en casa, el ex seleccionado nacional admitió que "no hay que buscar nada, ha sido un fracaso de nosotros, no hemos cumplido y la verdad es una responsabilidad de todos, el rival vino a buscar lo que quería y lo logró", aseveró el mediocampista ofensivo de 22 años.

Sobre las causas de la derrota ante el equipo morazánico y estar además pendiente del resultado en Usulután, Cartagena confesó que "nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo. El equipo rival se encontró con la fortuna del gol en un tiro libre, de allí en adelante solo pasó tirado en la grama, pero eso no es excusa, repito que la responsabilidad es de nosotros, tuvimos la oportunidad de anotar un penal pero el compañero lo falló, no hay nada que reprocharle", afirmó.

Finalmente, Cartagena no quiso ahondar sobre la posibilidad de haber jugado su último partido con los colores aurinegros y poder militar con un equipo oriental para la temporada 2022-2023 al decir que "hay que esperar, aún debemos de hacer otras cosas (para concretarse), lo cierto es que desde que llegué a este equipo me entregué completamente con mi aporte. Hay que esperar lo que se viene, satisfecho con lo que he hecho acá y espero que también el equipo esté satisfecho de lo que hice y esperar lo que se viene a futuro", manifestó el ex jugador de FAS, equipo con quien debutó en liga mayor en el Apertura 2019.