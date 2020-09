Once Deportivo tiene grandes expectativas

El Once Deportivo fue la gran sensación el pasado Clausura 2020 al finalizar en la primera posición luego de las 11 fechas que duró el certamen. Para esta nueva temporada el objetivo es el mismo: seguir en los puestos de arriba y para ello han hecho muchos cambios en el plantel.

Los fronterizos siguen en su trabajo de pretemporada con el objetivo de llegar lo mejor posible al arranque del Apertura 2020 programado para el 10 de octubre. Las prácticas se realizan en el estadio Simeón Magaña de Ahuachapán, sede fronteriza, y no hay mayores inconvenientes.

"Estamos muy contentos de estar de regreso en nuestra cancha y tenemos grandes expectativas de hacer un gran torneo, hay un gran grupo de jugadores y queremos continuar con el buen momento del torneo pasado y darle alegría a la afición", expuso el auxiliar técnico, Mario Elías Guevara.

A la espera de la llegada del entrenador principal, el mexicano Bruno Martínez, quien suplirá al español Juan Cortés quien dirigirá al Alianza, el encargado para estar al frente del equipo en la pretemporada es Guevara quien aseguró que el grupo va con muchas expectativas para llegar lo mejor posible al campeonato.

"Este equipo tiene muchas ganas y eso nos compromete a trabajar extra. Por el momento estoy a cargo del grupo hasta que el técnico mexicano (Bruno Martínez) pueda estar en el país, pero están en buenas manos, con mucha responsabilidad y el cariño que el equipo se va a preparar de la mejor manera", agregó.

Los fronterizos dieron a conocer que Diego Ascensio es el último refuerzo del equipo. Proviene de las filas del Alianza y se desempeña como delantero. Además, uno de sus extranjeros es el panameño Abdiel Macea, quien antes militó en el Sonsonate y espera regresar al país en los próximos días. Habló con EL GRÁFICO sobre esta nueva etapa.

"Ya todo está listo para mi llegada al Once Deportivo. Primero, decir que estoy agradecido con Dios con esta nueva oportunidad que me brinda, el de llegar al fútbol salvadoreño nuevamente y con la ilusión de tener buen torneo y hacer las cosas de la mejor manera en este nuevo desafío con Once Deportivo", dijo.

De esta manera, los de Ahuachapán siguen en sus labores para alistarse de cara a la próxima temporada bajo las expectativas de hacer una excelente campaña. El equipo adquirió categoría para la temporada 2019-20 y esperan seguir en la liga mayor.