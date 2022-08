Once Deportivo suspende sus actividades hasta nuevo aviso

Tras el comunicado de la primera división sobre el paro técnico de sus actividades, el Once Deportivo anunció la suspensión de entrenamientos y demás labores hasta nuevo aviso. Esto debido a los gastos económicos y la incertidumbre sobre cuándo regresará el fútbol nacional que depende la instalación del Comité de Regularización impuesto por FIFA.

"Desafortunadamente, la suspensión o acefalía que atraviesa el fútbol causa que no

tengamos entradas: no hay taquillas ni ingresos en concepto de patrocinios, pues la

incertidumbre sobre la reanudación (o deserción) del torneo Apertura 2022 ha llevado a que el pago de patrocinios se encuentra en pausa mientras se aclara la situación.

Los gastos, compromisos y obligaciones subsisten a pesar de no recibir ningún tipo de ingreso", reza el comunicado del equipo fronterizo.