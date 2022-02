Once Deportivo se impone ante un Firpo que no reacciona en el Clausura 2022

El Once Deportivo venció por 1-0 a Luis Ángel Firpo en el estadio Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán durante el partido que marcó el cierre de la jornada 7 del Clausura 2022.



Fue el volante Walter Ernesto Chigüila quien le dio la segunda victoria al Tanque Fronterizo en el actual certamen gracias a un gol que se registró sobre el minuto 55 luego de que el equipo local dominara gran parte del primer tiempo ante un Firpo cabizbajo en el recinto ahuachapaneco.



El conjunto aurinegro dominó el partido durante gran tramo del tiempo, mientras que Firpo no pudo sacudirse la desventaja y nuevamente terminó cediendo puntos en el Clausura 2022.



Con esta victoria, el Once Deportivo llegó a sumar 10 puntos en la tabla en general tras registrar dos victorias, cuatro empates y una derrota en las primeras siete jornadas del Clausura 2022. Los pupilos de Rubén "el Polillita" da Silva lograron adjuntarse su segundo gane en condición de local y se pusieron a la par de equipos como Metapán y Alianza.



El resultado en el Simeón Magaña, por su parte, dejó al Firpo en problemas tras alargar su crisis deportiva en el Clausura 2022 de tres derrotas, tres empates y una sola victoria. La escuadra de Roberto "el Toto" Gamarra acumula seis puntos en un certamen donde desde un inició se perfiló como candidato serio a llegar a la final y pelear el título.



Firpo no gana desde la primera jornada cuando se impuso ante el Municipal Limeño, colero del torneo. Los pamperos quedaron décimos en la tabla y solo están arriba del Atlético Marte que tiene cinco puntos y el Platense que está hasta el fondo de la tabla con cuatro puntos.



El próximo rival del Once Deportivo será el Platense en el estadio panorámico Toledo Valle de Zacatecoluca, mientras que Firpo visitará al líder del torneo Águila en una nueva edición del derbi oriental.