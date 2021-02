Once Deportivo quiere revancha contra Metapán

El pasado 17 de octubre de 2020 propinó una de las mayores goleadas del Apertura cuando el Metapán, mostrando todo su arsenal, no tuvo piedad para vapulear al Once Deportivo con un categórico 6-0. Una noche que los de Ahuachapán no pudieron olvidar.

En esa ocasión, en el marco de la fecha dos de la fase regional, los caleros pusieron sus condiciones y golearon con doblete de John Machado y otros tantos de Christian Aguilar, Alexander Larín, Ricardo Ferreira y un autogol de Rómulo Villalobos.

Marvin Morales, jugador fronterizo, recordó ese duro golpe al hacer el balance del campeonato. Destaca que fue un mal partido pero el grupo tuvo el temple para salir adelante y ser protagonistas.

"Hicimos un buen trabajo aunque empezamos con el pie izquierdo porque el Metapán nos metió seis. Pero sabíamos de la capacidad que teníamos, de los jugadores muy buenos con talento y eso nos motivó a seguir trabajando. Nos levantamos y seguimos como equipo", dijo Morales.

Herbert Sosa, de Metapán y Ronaldo Almendares, de Once Deportivo, disputan un balón durante el primer encuentro entre ambas escuadras en el Apertura 2020, donde los caleros ganaron por 6-0. Foto El Gráfico.

Por su parte, Herberth Díaz aseguró que "fue un mal juego pero ya es pasaso. Ahora queremos hacer un buen juego, proponer buen fútbol y salir a ganar. No será un partido fácil, queremos sacar los tres puntos pero hay que concretar".

"Tenemos un buen grupo y solo hay que compactar al grupo un poco más porque la mayoría se mantiene. También hay que destacar que muchos estuvimos en selecciones y no hemos trabajado al cien en pretemporada con el equipo, pero ahora estamos bien y queremos ir a ganar", agregó Díaz.

El Once Deportivo vuelve al "Calero" este miércoles con ganas de no repetir la historia sino buscar los tres puntos que le permitan estar en la parte alta de la clasificación.