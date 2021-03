Once Deportivo manda en occidente

Un tanto de Alexander Guadrón sobre el final del partido (89') le dio la victoria al Once Deportivo de 1-0 sobre Metapán, en un encuentro que estuvo para cualquiera por las numerosas ocasiones de gol que tuvieron ambos conjuntos.



Con esta victoria, el Tanque Fronterizo alcanzó la cima del grupo occidental con 11 puntos y asimismo bajó al conjunto jaguar a la segunda casilla (10 puntos) a falta de una jornada para la culminación de la primera fase.



Ambas escuadras llegaban de ganar en sus últimos encuentros de grupo y aparte de los tres puntos, los equipos se jugaban el liderato de la zona occidental, porque los caleros llegaban con la ventaja sobre los ahuachapanecos por dos puntos.



El partido inició favorable al conjunto de casa, llevando peligro a la cabaña de Oscar Pleitez por medio de Edgar Medrano, David Rugamas y Enrique Contreras. Fue así como llegó la primera ocasión para el Tanque con un tiro lejano de Medrano.

El momento exacto donde Alexander Guadrón impacta con el balón en la jugada del gol que le dio la victoria a Once Deportivo de 1-0 sobre Metapán. Foto Michael Huezo, El Gráfico.



Poco a poco Metapán se fue sacudiendo la presión de los aurinegros y sobre los 10 minutos halló su primera oportunidad por medio de Jomal Williams con un disparo fuera del área que pasó cerca del ángulo superior izquierdo de la meta de Guardado.



A partir de ese momento, el partido se volvió trabado, con mucha pierna fuerte en el medio campo y con la desesperación del público local en cada intervención del juez central Francisco Quinteros.



Sobre la media hora de juego, Metapán hilvanó una bonita jugada sobre el sector derecho que dejó a Walter Chihuila solo al borde del área. El volante calero trató de sorprender a Guardado con un tiro elevado, pero el meta voló para detener el primer grito de gol.



En los últimos minutos del primer tiempo, el equipo de Ahuachapán se lanzó sobre la meta de Pelitez por medio de jugadas estacionarias, sin embargo, el guardameta de Metapán intervino de gran manera para mantener el cero en su cabaña.



A pesar de que Once Deportivo se miraba más cerca del gol, la última ocasión de los primeros 45 minutos fue para Metapán, con un tiro lejano de Guillermo Vernetti, el cual repelió el larguero de la portería de Yonathan Guardado, quien había volado para la foto.



Segundo tiempo

Ya para la etapa complementaria, Juan Cortés envió a José Murcia al terreno de juego para darle más profundidad a la banda derecha.



A pesar de la modificación en Metapán, Once Deportivo regresó mejor del vestuario al tener dos ocasiones claras por medio de David Rugamas, quien no estuvo fino a la hora de batir a Pleitez.



Poco a poco, los dos conjuntos empezaron a dejar espacios debido a su fervor por ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, aun con el partido abierto, la precisión en los pases fallaba en los últimos metros de cancha.



Juan Cortés siguió haciendo modificaciones con el ingreso de Fernando Clavel, quien tuvo la opción más clara del partido luego de una jugada elaborada con Jomal Williams y Cristian Gil, sin embargo, con el arquero prácticamente vencido, no logró darle dirección a su disparo.

Inmediatamente, Tony Rugamas, en un contragolpe tuvo un mano a mano con Pleitez, quien contuvo el remate del goleador nacional, cuyo disparo fue leve a media altura, tratando de hacer un globito sobre el arquero.



A falta de 5 minutos para la culminación del partido fue el turno de Yonathan Guardado de vestirse de héroe al detener un mano a mano con Fernando Clavel, quien desaprovechó su segunda oportunidad en un lapso de 10 minutos.



Quien no las hace, las ve hacer, dice el dicho. Sobre el minuto 89, el recién ingresado Alexander Guadrón aprovechó un centro por el sector derecho y cruzó de volea su disparo para vencer a Oscar Pleitez.



Así finalizaron las acciones en el estadio Simeón Magaña, con un equipo ahuachapaneco que saltó a la primera posición del grupo.