Once Deportivo le apuntó al cansancio por la derrota

Once Deportivo mostró ante el FAS su peor presentación en ocho jornadas del Apertura 2021 tras caer en casa ante el campeón, derrota sin atenuantes para Mario Elías Guevara, asistente técnico del oriental Carlos Romero quien fue el primero en abandonar el terreno de juego tras el pitazo final.

"Hay que ser objetivos (en la derrota) el partido del viernes ante el Alianza nos pasó factura en la parte física ha que la cancha estaba pesada por la lluvia que cayó antes, no es lo mismo enfrentar a un equipo que ha tenido dos semanas para prepararse que hacerlo tras jugar el viernes, por allí se dieron las ventajas", afirmó el estratega nacional.

Sobre las ventajas defensivas que el Once Deportivo mostró a lo largo del partido, Guevara fue de la idea que "por allí los errores defensivos es producto del mismo cansancio que mostró el equipo, la misma fatiga, pero no hay justificación por la derrota, en términos generales el equipo no se halló, no encontró su fútbol y hay que buscarlo porque son ya dos derrotas consecutivas y no estamos acostumbrados a eso", indicó.

Guevara se desmarcó sobre el tema de colombiano Edgar Medrano quien comenzó de suplente el juego ante FAS por un tema disciplinario en el juego del viernes anterior ante Alianza en el Cuscatlán.

"La verdad, desconozco el motivo de esa decisión de lo iniciar con él en el partido, son cosas que en lo personal no sabría responder y por ende no puedo opinar al respecto", aseveró el técnico sonsonateco.