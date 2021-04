Once Deportivo gana y confirma su boleto a cuartos

Jocoro sigue en caída libre. Los fogoneros volvieron a mostrar sus carencias y evidenciaron que la casa ya no pesa ni se respeta. Once Deportivo sacó la victoria luego de un tanto en 50 minutos que le bastó para confirmar la clasificación.

A los locales les sigue pesando la falta de ideas. El cuadro de Ahuachapán, por su parte, dejó de lado sus problemas administrativos y sumó su segunda victoria al hilo que lo mantiene firme con la clasificación ya sentenciada para los de Guevara.

El Once Deportivo, entre las dudas y la regularidad, tenía todo a su favor para sacarle el resultado a Jocoro, que terminó la segunda fase del torneo sin respuestas y sin ser el equipo que se consolidó el torneo pasado.

Pero el equipo oriental no pretendía dar facilidades a pesar de su complicada situación en la tabla. Si bien los fogoneros no son los mismos del pasado, no permitían espacios a los de Ahuachapán, impotentes ante el cierre defensivo y el despliegue físico del local.

Mario Elías Guevara, técnico de los fronterizos, apostó por la mejor versión ofensiva de los suyos pero los espacios no aparecían tras la primera parte.

David Rugamas navegaba sin idea en el área mientras Dieter Vargas, uno de los más encaradores, tenía problemas sobre Tierra de Fuego.

El gol fue cosa de tiempo y en el complemento el acoso sobre el área local continuó. Entonces, sobre 50 minutos, Edgar Solís aprovechó uno de los descuidos de la defensa fogonera y puso el 0-1 que inclinaría la balanza.

El tanto fue suficiente para que el Once Deportivo cerrará sus filas cuando el rival apuraba las apuestas ofensivas.

Once Deportivo sentenció a un Jocoro que ya no pesa ni siquiera jugando de local.