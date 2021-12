Once Deportivo empató con Águila en el Barraza

Águila rescató un punto en casa ante un Once Deportivo ordenado y disciplinado tácticamente en el arranque de su manga de cuartos de final que deja a los fronterizos a las puertas de su primera semifinal en su historia.

Los goles de Enrique Contreras al 24' y de Fabricio Alfaro al 47' de penal fue solo el ingrediente fuerte que tuvo un duelo dispar en emociones y entrega.

Ambos equipos nos mostraron un partido vivo, intenso, con errores y aciertos de parte de sus protagonistas por quedarse con los tres puntos en esta corta serie a muerte por sobrevivir a la fase de cuartos de final y buscar un cupo en semifinales.

Las tres derrotas consecutivas sufridas por los aguiluchos incidió para que Águila saliera con más nervios que de costumbre para un partido de esta envergadura.

Por ello, la visita dominó a su antojo los primeros cinco minutos en que los locales no se encontraban en la cancha, con fallos de marca en la zona baja que hicieron dudar hasta del propio portero Mejía quien en dos ocasiones puso en peligro su meta por indecisiones para salir a cortar balones que rondaron sus áreas.

Águila se atrevió al fin hasta el minuto siete de juego por llegar sobre la portería de los aurinegros cuando el argentino Nicolás Martínez remató a la portería occidental pero levemente desviado.

Cuatro minutos después fue Marlon Trejo quien probó fortuna sobre la portería norte defendida por Yonatan Guardado pero su remate de larga distancia salió cerca del poste derecho de la meta de los fronterizos.

La lucha que se libraba en el medio campo por ambas oncenas generaron las primeras dos tarjetas amarillas sobre Arévalo y Paz por los ahuachapanecos, como muestra palpable que nadie quería dar ventaja en esa zona de la cancha.

El Once Deportivo intentó en sendos tiros libres ejecutados por el colombiano Edgar Medrano en los primeros 15 minutos hacer daño a la portería local, pero sus intentos no encontraron la red.

La comodidad con que jugaba el Once Deportivo ante un Águila sin idea ofensiva que prácticamente le regaló el primer gol del partido a su rival con una jugada infantil en su zona baja.

Una pelota que tenía controlada Marlon Trejo en su área la perdió de manera burda ante la insistencia de Medrano al regalarle el balón a Enrique Contreras quien no tuvo dificultad en ingresar al área naranja y negro y con un remate a ras de grama venció la salida del portero Mejía justo cuando el cronómetro marcaba 24 minutos de partido.

Los fronterizos jugaban a placer sobre el césped del Barraza donde Águila no se encontraba con su juego y permitía que los aurinegros controlarán la pelota.

El portero Guardado de los fronterizos logró al 32' la parada del partido al detenerle un derechazo del brasileño Ventura al mandar el balón a tiro de esquina luego de un vuelo espectacular.

Águila presionaba por el empate y logró crear dos tiros de esquina y un tiro libre en un lapso de tres minutos, pero la zaga ahuachapaneca cerraba todo intento ofensivo a los pupilos de "la Chochera".

Guardado volvió a salvar al Once Deportivo al 36' al rechazar el disparo de Santos Ortiz luego de una enorme jugada ofensiva entre Maciel y Martínez que al fin lograron hacer circuito en el ataque.

Pero el Once Deportivo se metió en honduras cuando al 40' se quedó con 10 jugadores tras la expulsión ple sobre tarjeta amarilla de su zaguero Carlos Arévalo tras una fuerte barrida sobre Santos Ortiz por la banda derecha.

Pese a ello, el Once Deportivo estuvo cerca del 0-2 cuando Contreras remató a portería al 45+1' pero su disparo salió cerca de la base del poste izquierdo de la portería aguilucha.

La silbatina del público asistente en el Barraza fue monumental como prueba palpable de su desacuerdo con el trabajo de su equipo en la cancha.

ESPEJISMO NARANJA

El segundo tiempo comenzó ya con David Rugamas dentro del campo de juego en lugar del brasileño Ventura y la apuesta de Castillo surtió efecto cuando al 46' inició la jugada ofensiva que terminó en falta sobre Nico Martínez dentro del área para que el juez Quinteros señalara el punto de penal sin titubeo.

Fabricio Alfaro ejecutó bien la falta para emparejar el marcador ante la alegría de la fanaticada local.

Aunque el gol del empate dejó buenas sensaciones para una plena recuperación de Águila sobre el terreno de juego, la verdad es que solo fue un espejismo ya que desperdició la ventaja numérica que tenía sobre la cancha ya que la visita nunca resintió jugar con 10 hombres.

Kike Contreras no pudo al 62' romper el empate luego que su disparo a portería fuera contenido muy bien por Mejía.

Pero se vino la expulsión del brasileño Yan Maciel por una falta innecesaria un minuto después del fallo de Contreras que metió otra vez al Águila en problemas de posesión del balón ante un rival que crecía minuto a minuto.

"Chochera" intentó a 15 minutos del final cambiar la historia del partido al mandar a Dixon Rivas por Santos Ortiz y a Nico Muñoz por su tocayo argentino a fin de oxigenar su pírrica ofensiva.

Ante eso, el técnico Mario Elías Guevara optó mandar a la cancha a Kevin Menjívar y al jamaicano Craig Foster para sostener al menos el empate de visitante y buscar un error del rival para hacer daño.

El tiempo se le acababa al Águila para romper el empate ante el Once Deportivo quien no se salía de su orden táctico en la cancha, cerrando espacios a los aguiluchos por las bandas y apostando fuerte a la desesperación del plantel local que nunca fue capaz de hilvanar un ataque digno a sus intereses.