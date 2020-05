Once Deportivo avisa: “Nuestro departamento jurídico actuará al conocer notificación oficial”

José Antonio Salaverría, presidente del Once Deportivo, dijo que esperarán la notificación oficial de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) sobre la decisión de despojarlos de su espacio para participar en la próxima edición de la Liga CONCACAF, para activar su departamento jurídico "nacional y extranjero", para emitir una postura oficial.

Adelantó que “estamos esperando nos notifiquen oficialmente, ese es el procedimiento, nos nombraron campeones (el pasado 19 de marzo), 41 días después, nos quitaron el campeonato, pero ahí mismos nos nombran representantes del país, y ahora, el presidente de la FESFUT (Hugo Carrillo) dice que ya no; eso no lo he visto (documento oficial), no lo sabía (información oficial), pero lo lógico y prudente es esperar que nos notifiquen a través de la liga o de una manera oficial”.

La CONCACAF recomendó el pasado viernes a la FESFUT, resguardar el mérito deportivo, por lo tanto, el Municipal Limeño tomará el espacio dejado por el Once Deportivo, porque sumó más puntos en la tabla acumulada entre el Apertura 2019 y la primera vuelta del Clausura 2020.

Junto al equipo santarroseño, acompañará en la nueva justa regional como representantes de El Salvador: el Alianza, campeón del Apertura 2019 y al FAS, equipo que terminó en el segundo lugar de la tabla acumulada.

ESPERA

A inicios del mes de mayo, el Once Deportivo presentó un escrito ante la FESFUT, con algunas observaciones sobre la forma que los despojaron del título “desde un inicio, cuando presentamos un escrito, ellos nos tienen que responder si ya resolvieron y ver cómo fundamentan las decisiones que la FESFUT o el comité ejecutivo ha tomado, basado en eso, nuestro departamento jurídico nacional y extranjero, tendrán que tomar y recomendarnos los siguientes pasos a seguir. Sería de mi parte irresponsable externar posición sin conocer sus recomendaciones”, acotó Salaverría.

El equipo fronterizo sumaba con 20 puntos y se ubicaba en el primer lugar en la tabla de posiciones tras la primera vuelta del pasado Clausura 2020, cuando la FESFUT canceló el certamen ante la pandemia generada por el coronavirus.

Salaverría advirtió que “nuestros equipos jurídicos, instancias nacionales e internacionales que tenemos que nos da el derecho y sí, nosotros tenemos todos los derechos que la ley nos da para defendernos”.

Juan Cortés, entrenador del Once Deportivo, manifestó que esperará el pronunciamiento oficial del equipo, para emitir opinión sobre el caso “prefiero no pronunciarme aún y esperar a ver (que) Once Deportivo como institución que sea la que se pronuncie al respecto ya que no nos han notificado nada”.

Mientras que un jugador del equipo, que pidió reserva de identidad, expuso que “lamentable lo que ha pasado, un golpe más, esto afecta en lo anímico y porque el equipo se habría presupuestado participar en un evento muy importante. Lamentable”.