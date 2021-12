Once Deportivo-Águila: la serie sigue abierta

Hay resultados que dejan un mal sabor de boca, y el empate que obtuvo Águila en el partido de ida el pasado miércoles ante Once Deportivo en el Francisco Barraza es un resultado que, en papel, deja abierta la serie de los cuartos de final, pero que no dejó conforme al conjunto migueleño.

Si bien, el partido lo empezaron perdiendo los locales, el tanque fronterizo se quedó con diez hombres en la cancha tras la expulsión de Carlos Arévalo en el primer tiempo.

En la segunda mitad, los aguiluchos recortaron distancia mediante un penalti que fue cobrado correctamente por Fabricio Alfaro a pocos minutos de haber comenzado el complemento, pero no aprovecharon la superioridad numérica; es más, al Águila le expulsaron a dos jugadores: a su figura, Yan Maciel, y a Marlon Trejo.

El director técnico del cuadro migueleño, Agustín Castillo, se mostró insatisfecho por lo que hizo su equipo en el partido, pero indicó que tampoco su rival jugó bien ante los emplumados.

"El equipo siempre ha estado bien y hoy no lo estuvo, tengo que reconocerlo pero tampoco creo que haya merecido ganar el Once. Creo que ha sido un empate justo y hay que mejorar muchos aspectos para jugar ese partido de vida y muerte allá", comentó el entrenador peruano.

Por su parte, el estratega del tanque fronterizo, Mario Elías Guevara se mostró feliz por el resultado obtenido por sus jugadores, de los que destacó la unión de vestuario y su trabajo, en el sentido que el equipo no sintiera la ausencia de uno de sus jugadores en la cancha.

"(Estoy) contento por el empate, bien debut para mi persona, en un buen ambiente y con un Águila que propone siempre aunque le hagan cambios, tiene un plantel con buenos jugadores y nosotros no nos quedamos atrás, con mucha juventud, mucho despliegue físico y mucho fútbol", destacó el técnico.

El resultado, a priori, es bueno para el Once Deportivo, no solo porque cierra en el Arturo Simeón Magaña, sino porque todavía no ha perdido ante el Águila en lo que va del torneo.

A parte del empate en el juego de ida de los cuartos de final, el cuadro ahuachapaneco repartió puntos en el primer duelo del torneo ante los migueleños, y en la segunda vuelta obtuvo una victoria por 1-2 en el Barraza.

Aunque las noticias tampoco son del todo buenas para el tanque fronterizo; es decir, a cualquier equipo le parecería excelente definir una serie de eliminación directa en su propio estadio ante su público; no obstante, al Once Deportivo, a lo largo del transcurso del Apertura 2021 le ha costado más trabajo sacar buenos resultados en su cancha que cuando juega de visitante.

En 11 partidos jugados como local, el cuadro aurinegro apenas obtuvo tres triunfos, empató cinco veces y perdió en otras tres oportunidades; mientras que de visitante obtuvo el doble de triunfos, tres empates y apenas cayó en dos ocasiones, y fue ante Alianza y FAS, los dos mejores equipos de la fase regular.

Aunque la recompensa de romper este desempeño irregular en casa será grande, no solo por obtener el boleto a unas semifinales y dejar en el camino a uno de los equipos históricos del país, sino que sería la primera vez que llegan a esa instancia. En las dos ocasiones anteriores cayeron eliminados por Alianza y Santa Tecla en el Apertura 2020 y el Clausura 2021, respectivamente.

El triunfo es la única opción para ambas escuadras, puesto que en este torneo no existe la ventaja deportiva por haber finalizado en mejores posiciones en la tabla, ni tampoco el gol de visitante como criterio de desempate; por lo que, si el duelo del domingo termina en empate, se disputará una tanda de penales, sin haber jugado previamente una prórroga.