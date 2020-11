Once Caldas reporta 11 positivos por covid-19

El Once Caldas, campeón de la Copa Libertadores de 2004, reportó este jueves 11 casos positivos por covid-19, tres días antes de un partido clave en el que recibirá en el estadio Palogrande de Manizales al Deportivo Cali por la decimoctava jornada de la liga colombiana, informó el club.



"El 4 de noviembre se practicaron las pruebas PCR a los integrantes del club, en cumplimiento del protocolo de bioseguridad para el fútbol profesional colombiano. Los resultados arrojaron 11 casos positivos para covid-19, de los cuales siete son asintomáticos y cuatro presentan síntomas", expresó Once Caldas en un comunicado.



El 'Blanco blanco' precisó que los contagiados están en aislamiento preventivo y bajo la observación del departamento médico del club, que es apoyado y supervisado por un grupo de infectólogos.



"Esta situación ya fue notificada a la Dimayor (organizadora de la liga) y, en horas de la tarde, se reportará la dirección territorial de Salud de Caldas (departamento en el que está ubicado Manizales), quienes con el grupo de Resistencia Antibiótica harán el monitoreo y seguimiento permanente", añadió el equipo.



El Once Caldas señaló que el resto de miembros del club, que dieron negativo para covid-19, continuarán con sus actividades de acuerdo a lo estipulado por la Dimayor y que "seguirá el monitoreo correspondiente en los próximos días".



El conjunto de Manizales ocupa actualmente el noveno puesto del torneo y necesita ganar dos de sus últimos tres partidos para garantizar uno de los ocho cupos a los cuartos de final de la liga.



Sus rivales son el Deportivo Cali, Deportivo Pasto y Deportes Tolima, que actualmente lidera el campeonato.



Desde que se reanudó la liga a mediados de septiembre, solo fue aplazado un partido, Atlético Nacional-Deportes Tolima, porque el equipo de Ibagué informó de al menos siete jugadores contagiados.