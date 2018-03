Omar Sevilla llamó estorbo al cuarto árbitro y pidió más atención para no afectar los partidos

El entrenador del Pasaquina Omar Sevilla lamentó la actuación del cuarto árbitro Raúl Morales, durante el partido de esta tarde ante el Dragón en el estadio Ramón Flores Berríos.Las quejas de Sevilla fueron en torno a la lesión de Raúl Guzmán, jugador que abandonó el encuentro por problemas de rodilla tras una falta de un rival y trascendió que estará de baja al menos dos meses.Según Sevilla, el administrativo no colaboró con el árbitro central Elmer Martínez en este tipo de jugadas y eso no benefició el desarrollo normal del partido.“No me gustó la actitud del cuarto árbitro, porque en vez de colaborar estorban. Sólo pasan en la banca y no lo dejan a uno trabajar”, argumentó en declaraciones a Radio Cadena Monumental.Amplió: “Es lamentable (la lesión de Guzmán) porque la colaboración del cuarto árbitro para el central no fue buena, tuvo que haber visorías (acertadas y constantes)”.Sevilla critió también el accionar del rival contra Guzmán. “(Yo) no voy a mandar a un jugador para que haga una carnicería, mandamos a los jugadores a jugar porque si no sufrimos en la banca con 10”, dijo.Sevilla observó también que la seguidilla de encuentros afecta a sus jugadores e hizo una llamado de atención a los dirigentes de la primera división para que regulen esta situación.“Esto viene a afectar mucho a los jugadores, hay cansansio, desgarros y tirones... Ojalá que los dirigentes estén más atentos”, completó.Por su parte, el jugador pasaquinense Rommel Mejía, quien fue expulsado en el partido, también tuvo críticas hacia el trabajo referil.“Yo sé que ellos se van a equivocar, por eso yo le pregunté qué fue lo que pasó, por qué me expulsó y él me dijo que yo le pegué un trompón al rival y (pienso que) solo él lo vio”, comentó.A razón de Mejía, el árbitro Elmer Martínez le sacó la segunda tarjeta amarilla porque del banquillo dragoniano “le metieron presión”. “Al otro jugador no lo expulsan y ahí se sale riendo y es lamentable tanto error que se comete adentro de la cancha”.