Omar Sevilla está “encanchimbado” y Alianza puede pagar por su enojo

El técnico del Pasaquina, David Omar Sevilla, habló sin tapujos en el Güiri Güiri al Aire de este mediodía y negó que su equipo está pensando en regalarse ante el Alianza esta noche.El entrenador está molesto con quienes critican el cambio de sede del partido (jugarán como locales en el Cuscatlán) y dejó en claro que el Alianza no es “el Real Madrid o el Barcelona para tenerles miedo”.Todo aficionado tiene derecho a criticar, pero también hay que pensar si se puede pagar una planilla de 27 o 30 mil dólares cuando al estadio llegan solo 100 personas. Eso sucede con el equipo en la actualidad, ya que se corrió mucha gente que lo apoyaba. Los patrocinios se fueron o no aportan, aunque los andemos en la camisa.En lo deportivo podría no estar de acuerdo jugar en el Cuscatlán, pero también me interesa que le paguen a los muchachos y que no se quede de tramposos, al no pagarles nada a ellos ni a nosotros. Esperamos que el espectáculo sea lindo. Muchos están equivocados pensando que les llevamos el plato de comida al Alianza, nosotros no vamos a regalar nada a nadie, se darán cuenta en la cancha. Ojalá que el arbitraje sea un digno juez y que gane el mejor.Nosotros no vamos a salir con un juego ratonero, ahí solo que el Alianza llegué y me meta en mi portería. Estoy encachimbado porque se ha dicho que nosotros les llevamos el plato de comida a la boca al Alianza y que la van a tener facilito; se la van a pelar, que les quede claro, no será así.¿Qué el Alianza es el Real Madrid o el Barcelona? Si el Firpo casi lo pijió, entonces ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un jugador golpeado que es el triniteño (Ronaldo James) que está jugando mal, entonces mejor que este golpeado, vamos bien. Llevamos al goleador, a gente que puede ir a jugar. Me ha dado calentura escuchar algunas declaraciones al respecto, están equivocados que vayamos a regalarnos.Mi petición fue jugar en el "Mágico González", pero pusieron de excusa que no hay parqueos, no sé que tan cierto sea, pero no me puedo estar peleando al repecto. Estoy claro que en lo deportivo podemos ir en "desventaja", pero no quiere decir que nosotros estamos con curso (diarrea). Ayer hicimos un pacto con los jugadores, hablamos de eso y quedamos que quien esté con cosas que no viaje, si solo vamos 12 0 15 esos vamos, pero iremos a trabajar. Sabemos como corre Óscar Cerén y Juan Portillo por las bandas, sabemos a lo que juegan y para eso sabemos que tenemos estar bien cuidados para a ir a jugar y dar lo mejor.