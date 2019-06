"Omar Sevilla es un técnico exitoso"

David Omar Sevilla le puso otra estrella a su currículo como entrenador. Logró el ascenso a segunda con Cacahuatique, de Ciudad Barrios, tras un triunfo de 3-0 ante Gerardo Barrios, de San Rafael Oriente.

No tiene secretos ni misticismo, solo su espontaneidad para dirigir. Fue jugador de temple y así le habla ahora a sus pupilos. Así le ha alcanzado para ser campeón en primera división, con Dragón, y haber logrado dos ascensos a segunda con Liberal y Cacahuatique.

"Contento por darle este ascenso a Ciudad Barrios. En el torneo ascendimos a Liberal. Vi gente de Liberal que ahora nos vino a apoyar. Eso es lindo. Me sirve en un currículo. Esto es para aquellos dirigentes que se dejan llevar por gente que habla y critica y no lo conocen a uno", indicó el estratega migueleño.

Por otra parte, trabajo seriedad y exigencia. Esas son los tres componentes en Sevilla. Fue él quien lo dejó sentado en sus declaraciones. "Cuando llegué, no sabía cómo este equipo jugaba con línea de tres. Cambiamos sistema. Pasamos a un 4-4-2. Los jugadores entendieron con regaños y jalones de pelo. Aceptaron y ahí está el

triunfo. Trabajamos en el contragolpe en estos últimos 15 días. Así fueron nuestros goles hoy ante Gerardo Barrios. Así le gané el ascenso con Liberal a Ciclón del Golfo la vez pasada", indicó el estratega de Cacahuatique.

Por otra parte, Sevilla no habló de su futuro. No sabe si seguirá con Cacahuatique en segunda categoría. "Esperamos que la directiva le dé seguimiento a este grupo. Como siempre, iría de bombero a segunda división. Donde llegue me siento cómodo", apuntó Sevilla.