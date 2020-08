Omar Sevilla dirigirá al Fuerte San Francisco

El Fuerte San Francisco de la segunda división confirmó a Omar Sevilla como su entrenador para el Apertura 2020.

El conjunto morazánico informó a través de un comunicado de prensa colgado en sus redes sociales, que “la junta directiva del Club Deportivo Fuerte San Francisco, se complace en presentar a nuestro nuevo director técnico: David Omar Sevilla. Bienvenido, le deseamos el mayor de los éxitos. Al frente de nuestros guerreros”, añadió la publicación.

Sevilla dirigió al Independiente de la primera división en el pasado Clausura 2020, fue destituido tras la caída 2-1 ante el FAS, en el estadio Óscar Quiteño, en el marco de la jornada once del certamen mayor (última de la primera vuelta).

Lorena Carolina Argueta, encargada de comunicaciones del Fuerte San Francisco y primera vocal de la junta directiva del equipo, informó que la experiencia en equipos de liga mayor y segunda división, fue determinante para la contratación del estratega “lo hemos firmado por una temporada, iniciaremos pretemporada el 17 de septiembre”.

En cuanto a la conformación del equipo, sostuvo que “del torneo pasado nos quedamos con seis jugadores, sería un equipo nuevo (para el Apertura 2020). Ya estamos confirmando contrataciones, esperando que el profesor Sevilla tenga la oportunidad de elegir a los mejores jugadores”.

Admitió que “nos decidimos por el entrenador Omar Sevilla, por su profesionalismo, capacidad, ya dirigió al equipo en el pasado. En el año 2016, estuvimos a punto de descender, él llegó y nos salvó (del descenso), cuando tomó al equipo, teníamos cuatro puntos y sumamos 18 unidades, por un punto no clasificamos a la siguiente fase, además, él fue jugador en la primera división del Fuerte San Francisco”.

Sobre el tema de contrataciones extranjeras, expuso que “hasta el momento, no hemos tenido una conversación concreta sobre los extranjeros (jugadores), con el profesor Sevilla, con este tema cuesta, por la situación que vive el país, si se llegara a contratar, serán extranjeros que ya están en el país”.

Tras la primera vuelta del pasado Clausura 2020, el Fuerte San Francisco se ubicó, de la mano del entrenador Dagoberto Sosa, en el tercer lugar del grupo B, con 14 unidades, un punto menos que el Marte Soyapango, sublíder y a dos del Platense, equipo que cerró líder.

La directiva del equipo oriental comenzó una campaña de actividades para recolectar dinero que sirva para pagar planilla y logística del equipo en el siguiente torneo. El pasado 21 de agosto informaron que de la venta de enchiladas recaudaron $81.50.

Según Argueta “estamos trabajando con anticipación por la situación que vive el país (pandemia), no sabemos si permitirán afición en el torneo, no sabemos el panorama, somos un equipo que no nos gusta tener deudas con los jugadores, por experiencias pasadas, se han vivido momentos fuertes, pero (en la actualidad) nos gusta estar solventes, y estas actividades, nos servirán para tener un colchón (ingresos económicos), para cuando el torneo inicie”.