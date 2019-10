Omar Sevilla: "Hay que trabajar y no agachar la cara"

Omar Sevilla analizó su debut con derrota en el Independiente de San Vicente ante El Vencedor y no podía faltar en su lectura del partido la expulsión de Carlos Carrillo al minuto 48 por doble amonestación.

Los fantasmas perdían por 2-0 al momento de la expulsión del defensa, pero para Omar Sevilla eso complicó más la situación.

“Pienso que no fue una expulsión, fue una falta en media cancha que no llevaba opción de peligro. Ya sabemos de la marrullería de Nicolás Muñoz, la vendió bien y nos tocó sufrir 35 minutos con 10 jugadores, pero logramos meter al equipo rival atrás, lamentablemente no pudimos meter el gol", analizó Sevilla.

El técnico migueleño tomó las riendas del Independiente el martes en lugar del español Juan Cortés.



"Lamentablemente en los primeros 10 minutos perdimos el juego nosotros, el jugador no se tiene mucha confianza y la presión afecta en algunos jugadores. Hay que trabajar y no agachar la cara", sostuvo luego del 1-2 en el estdio Jiboa donde el equipo aún no gana.

El Independiente quedó en la décima casilla con 11 puntos y el parón por la fecha FIFA le vendrá bien a Omar Sevilla que tendrá un par de día más para inculcar su idea y estilo de juego.

“Como cuerpo técnico vamos a intervenir y hay que trabajar para quitarle el miedo a algunos jugadores y saber superar la presión”, agregó.