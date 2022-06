Omar Rosas, la llave de gol en FAS

El jugador azteca Omar Rosas es la nueva arma en el ataque tigrillo para el Apertura 2022.



El atacante de 28 años proviene del subcampeón del fútbol hondureño Real España y llega motivado a unirse al nuevo proyecto de FAS para el Apertura 2022.



"Presión siempre hay, FAS es un equipo grande y eso nos lleva a hacer las cosas de la mejor manera. Hay una nueva directiva pero la exigencia es la misma", expresó Rosas.



Sobre la primera semana de trabajo, el atacante azteca mencionó lo siguiente: "Me estoy sintiendo más cómodo, con más confianza en el equipo y con el entrenador para hacer las cosas de mejor manera en la cancha".



Rosas ya tuvo minutos en la pretemporada del cuadro santaneco dónde anotó sus primeros goles en el amistosos que disputaron el fin de semana anterior ante Once Lobos de la segunda división.



"Siendo partido amistoso siempre cuenta igual y gracias a Dios me permitió empezar con el pie derecho y estar bien con la afición que es lo más importante",



Por el momento queda esperar quienes serán los acompañantes del mexicano en el frente de ataque ya que se espera que en el fin de semana lleguen dos refuerzos extranjeros, uno de ellos como centro delantero.



A pesar de tener los ojos puestos por parte de la afición, Rosas dejó en claro que jugará para aportar al equipo antes que buscar algún premio individual como el "Hombre Gol".



"Vengo para ayudar al equipo, para eso me contrataron, la mayor cuota de goles la voy a tratar de hacer. Voy por el título de goleo si se puede pero sino tengo que ayudar al grupo", agregó el delantero mexicano.