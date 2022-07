Omar Rosas: "FAS nos exige ganar la liga"

Inicio de semana futbolera y en la mesa del Güiri al Aire saben bien que los siguientes siete días no alcanzará porque se termina la jornada inaugural del Apertura 2022 y comenzará el próximo fin de semana la segunda fecha con un Firpo-FAS de toque.

Fue por ello que los panelistas: Marcelo Betancourt, Sergio Gallardo y Rodrigo Arias, desmenuzaron juego por juego lo que nos heredó la fecha uno y para ello se charló de forma extensa con uno de los tres líderes del goleo individual, el mexicano Omar “Rancherito” Rosas, nuevo atacante del líder FAS.

Acerca de lo que vivió dentro de la cancha, el jugador azteca admitió que sintió “una alegría enorme. Yo solo había visto el ambiente del estadio en videos, pero al verlo en persona y vivirlo en la cancha te motiva y te llena mucho”, reconoció el atacante norteño que firmó su primer doblete en el fútbol criollo.

Sobre sus celebraciones tras anotar, Rosas confesó que tiene su manera de expresarlos, pero admitió que “en el segundo gol no supe cómo celebrar por la emoción, mi característica celebración es la pirueta pero en el segundo gol me emocione mucho, me volví loco y por eso los ademanes que hice”, acotó.

Rosas insistió en el carnaval que se vivió dentro y fuera del estadio Quiteño y admitió que “me habían comentado que el estadio se llenaba en semifinales, pero ayer me dijeron que el que se llenara en la primera jornada es histórico”, indicó.

Sobre el plantel tigrillo y con quién ha hecho más “miga”, el larguirucho atacante mexicano reconoció que “con el que más hablo en la semana es con (Guillermo) Stradella ya que él siempre juega atrás mío y me ha apoyado muchísimo, dándome palabras de apoyo en las casi tres semanas que tengo en FAS.”

MÁS CONFESIONES

Omar Rosa no quiso quedarse solo con los créditos en su doblete ante el Dragón y destacó la labor de sus compañeros.

“Con Ibsen (Castro) nos quedamos practicando centros después de los entrenos y en el segundo gol me dijo que él había tirado el centro sin verme y yo le dije que durante la semana nos conocemos y eso ayuda en el partido”, recordó el ex jugador del Real España de Honduras quien ya conoció a dos foráneos más en el FAS.

“Ya entrené con dos de los tres extranjeros que faltan debutar y esperamos que se sume el último fichaje para tener equipo completo", indicó.

Marcelo Betancourt insistió sobre el cambio de mentalidad de los dirigentes tigrillos que “para mí, lo más importante es que FAS respondió a la expectativa que se generó".

Mientras que para Arias, “la directiva de FAS tiene que preocuparse porque el aficionado que llegue se sienta seguro y tenga un ambiente en familia".

En la parte final del programa se charló también telefónicamente con el joven Javier Bolaños, nuevo integrante del Once Deportivo y verdugo de los aguiluchos la noche del pasado sábado en el Barraza al marcar los dos goles del triunfo fronterizo sobre los orientales por 1-2.

“En el segundo gol me acordé de lo que me dijeron mis compañeros en el medio tiempo que probará a marco y salió el gol”, recordó el jugador de origen santaneco acerca del segundo gol que firmó apenas a los 16 segundos de haber iniciado el segundo tiempo.

Bolaños reconoció que “con Brayan Paz jugamos en contra en la reserva de Águila y después él llegó a FAS y yo entrené con él muchas veces, ahora nos entendemos bien”, destacó el jugador que cumplirá el próximo mes 21 años de edad.

“La experiencia que me dejó FAS fue importante, yo quería seguir pero no se pudo”, admitió tras recordar su forzada salida del cubil tigrillo al no aceptar firmar otro contrato por dos años.