Omar Mejía: "En el futuro quiero dirigir al Metapán"

La mejor carta de presentación de Héctor Omar Mejía son sus números: diez títulos, tres subcampeonatos y 483 partidos en primera división, todos con el Isidro Metapán. Nadie tiene más que él en el equipo jaguar. Y si aún hay espacio, un título como entrenador de la categoría de reservas.

Todo eso hace que sea una referencia en la institución pues ha estado en todas las finales del equipo incluyendo la que disputó en 2001 en segunda división para lograr el anhelado ascenso. Mejía reconoce su vinculación con el equipo occidental y aseguró que su propósito a corto plazo es finalizar sus cursos de entrenador para en un futuro dirigir al equipo mayor.

"Soy una persona de retos, no quiero acomodar a estar solamente en reservas sino mi meta es dirigir en primera división. En base a eso nos estamos preparando porque es algo que quiero alcanzar y primero Dios más adelante pueda dirigir al Metapán", dijo el exjugador, quien por el momento cursa en línea el título de entrenador clase B.

"Mi deseo es tener esa experiencia en el equipo mayor y para eso me estoy preparando, quiero dar mi aporte desde la dirección técnica", agregó.

En el 2017 recibió la llamada del entonces gerente deportivo del equipo calero, Fredy Vega, quien le propuso hacerse de las riendas de las reservas. En un inicio lo dudó, pero aceptó el reto y comenzó a sacar los cursos de entrenador. "No me lo había planteado en un inicio pero me motivé y gracias a Dios comenzamos a prepararnos", dijo.

Fue entonces que para el Clausura 2018 el Metapán se proclamó campeón de esta categoría el 20 de mayo al derrotar 2-0 al Alianza en la final con goles de Jonathan Umaña y Kevin Vidal. "Fue algo importante para nosotros alzar el título. Pero como digo, no me quiero quedar ahí sino dirigir al primer equipo", reiteró.

EL FÚTBOL

Mejía tuvo sus inicios en el San Francisco Junior en 1998 a la edad de 15 años y jugó la liga media hasta llegar a la de la tercera división. El equipo desapareció dos años más tarde y fue cuando recaló en el recién confirmado Isidro Metapán de la liga de plata, quien tenía como prioridad alcanzar el ascenso.

Desde entonces se quedó con el equipo hasta su retiro en el 2016 con 10 títulos en su alforja. "Recordar es volver a vivir. Fueron momentos inolvidables porque alcanzamos una buena etapa con el equipo y fue algo maravilloso. Si volviera a nacer sería de nuevo futbolista y jugaría siempre en el Metapán", expuso.

"El primer título es especial (Apertura 2007), pero la final que más recuerdo es la que jugamos contra el Chalatenango (Apertura 2008) porque me expulsaron y dejé complicado al equipo. En esa misma jugada expulsan a (Manuel) 'Black' Martínez y en tiempo extra nos meten el 3-2 con dos hombres menos. Lo recuerdo porque pasé del infierno a la gloria ", recordó.

A lo largo de su carrera, Mejía tuvo ofertas de otros equipos pero su sentimiento estaba con los caleros." Es inusual ahora que un jugador haya estado en un solo equipo en la primera división. Me dieron otras ofertas donde iba a ganar más, pero opté por retirarme aquí. Jugué 16 años para este equipo y lo llevo en la sangre", reconoció.

Para distraerse, el exjugador jaguar tenía su rutina. Después de cada partido se iba con su familia al Lago de Güija, o a Guajoyo, para irse de pesca. "Esto me ayudaba a tranquilizar la mente. Ahí dejaba toda la ansiedad, frustración o todo lo que dejaba el fútbol y recargaba baterías. Me ha gustado siempre pescar con arpón, y aún hoy en día lo sigo haciendo", finalizó.