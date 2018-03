Olimpia elimina al Alianza de Liga CONCACAF en el último minuto

El Alianza no pudo este jueves lograr su cupo a la instancia semifinal de la Liga CONCACAF ante el Olimpia, al que se impuso en la ida de cuartos de final con un gol de Rodolfo Zelaya. Esta vez, el escenario fue distinto y los elefantes cayeron de visita por 3-1, en un encuentro polémico y dramático a la vez.

Los blancos querían mantener la ventaja mínima lograda en el estadio Cuscatlán y tuvieron de frente a un equipo catracho que se dejó la piel, pero también mucha agresividad, en la búsqueda de la remontada. El ganador de esta serie se enfrentará con el panameño Plaza Amador.

Así se pararon los elefantes en el Tiburcio Carías Andino:

Rodolfo Zelaya, delantero del Alianza fue sustituido al minuto 37 por Gustavo Guerreño tras sufrir una lesión en el juego de vuelta contra Olimpia. #alianza #olimpia #fitozelaya #lesion Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 7:50 PDT

Antes del partido, el bus de los albos sufrió un ataque de la barra del Olimpia, según comunicaron los capitalinos en su página oficial de Facebook.En un estadio intimidante, por la buena cantidad de aficionados merengues, el Alianza, hoy de celeste, se fue abajo en el marcador desde el minuto 2, tras un rechazo del meta Rafael García a un tiro libre que al final quedó en un mar de piernas, desde donde surgió Roger Rojas para empujarla. Así fue el tanto:Sobre nueve minutos, Donis Escober se resintió de su pierna derecha y dejó la cancha con lesión. Entró el portero suplente del Olimpia, Edrick Menjívar.En 22 minutos, el Olimpia tuvo más control de balón en los linderos del área elefante y, por ende, hubo más trabajo para el uruguayo García y su línea de zagueros. El Alianza intentó generar un poco más de peligro en zona ofensiva, pero no se vio precisión en sus pases sobre el 29'.Los albos, con fallos en el despeje de la pelota, dejaron un esférico a merced de Michael Chirinos, al 31', quien le pegó de frente al área pero la voló. Y "Fito", al 34', quedó lastimado luego de realizar una escapada y tener un encontronazo con un defensa central. Guerreño, ariete paraguayo, sustituyó al "22" albo sobre los 36 minutos.Los paquidermos se encontraron con el empate gracias a un gran pase filtrado de Hinestroza a Marroquín, que realizó la corrida y el centro que fue mal despejado y culminó en los pies de Guerreño, al minuto 44. Un gol psicológico importante, dado que los hondureños necesitaban dos dianas, por el valor del gol de visita.Inició el complemento con una tapada de Rafa García a un cabezazo potente, pero al centro de la portería. El cancerbero sacó a relucir los reflejos. Nuevamente, al 57', el portero charrúa volvió a intervenir y sacó con los pies un fusilazo de Costly; un minuto después, Henry Romero bloqueó otro disparo en el área.Al 55', Costly se encontró con el gol. El peligroso ariete catracho puso el 2-1 (y 2-2 en el global), tras un tiro raso, colocado al primer poste de García, cuya figura se acrecentó. Luego, un gol anulado al Olimpia, por un fuera de juego ajustado. Los albos estaban en problemas.Al 65', "Catrachito" Romero cabeceó un centro desde la izquierda, pero no le dio dirección. Un cabezazo mejor colocado y pudo ser el 2-2 en el encuentro. Los "melenudos" aún necesitan un gol para eliminar a los aliancistas.Brayan Moya, al 70', tuvo una ocasión inmejorable para adelantarse en el global. Recibió un pase globeado y la controló de pecho para acomodarse y disparar, pero el misilazo que lanzó se fue a las tribunas, con la zona baja alba vencida. Y Jorge Rodríguez, DT de los capitalinos, puso llave: sacó a Marvin Monterrosa y metió al defensa central Iván Mancía.Hubo otro gol anulado al Olimpia, tras fuera de juego del "Roro" Costly, quienreclamó, al 78'. El Alianza se quedó a sufrir en los últimos minutos. Y unos instantes después, Rafa García se lució con una tapada a un cañonazo colocado.Luego, los albos se salvaron pues el árbitro mexicano Luis Enrique Santander no sancionó un penalti para el Olimpia, por una mano en el área aliancista. Después, Guerreño no definió una contra de tres albos contra dos defensas del "León".Dos forcejeos, el último con una patada en el piso a Alexánder Larín, culminaron con una roja para Kevin Álvarez y dos amarillas al Alianza: una para Narciso Orellana, que recibió un manotazo, y la otra para el "Cacho", que generó la expulsión al rival.Sobre el 88', la barra local lanzó una bengala al campo, lo que hizo que el réferi detuviera el encuentro. El mexicano habló con ambos capitanes. Se reanudó y se añadieron cinco minutos más.Y marcó el gol el Olimpia. Llegó el 3-1 (3-2 en el global) en el Tiburcio Carías Andino por medio de un testarazo de Carlo Costly, que anotó su doblete. El delantero no tuvo que saltar y un jugador albo lo habilitó.Y así acabó el encuentro, con un Olimpia que remontó al final y que dejó a las puertas de la semifinal de Liga CONCACAF a los albos. Pero, al igual que el miércoles con el Águila, a los nacionales no les alcanzó.