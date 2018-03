Olimpia de Honduras y Santos Guápiles de Costa Rica por el título de CONCACAF

HONDURAS. El Olimpia de Honduras y el Santos de Guápiles de Costa Rica jugarán mañana el partido de ida de la final centroamericana de la Liga Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).El equipo hondureño llega al juego contra el rival costarricense por un "resultado positivo", dijo en la víspera su entrenador, el colombiano Carlos Restrepo.Agregó que buscarán un "buen resultado que es importante para nosotros" en la competición de la Concacaf, en la que el Olimpia ha logrado importantes títulos en la región, además de ser el equipo más popular de Honduras y el que más campeonatos ha ganado, 30 desde que inició la Liga Profesional hondureña, en 1965.Restrepo considera que el partido de mañana "no es definitivo, pero sí importante", para llegar al de vuelta, la próxima semana, con una ventaja.Además, el timonel del Olimpia ha dicho que no están descuidando el torneo local Apertura, en el que el club es tercero con 18 puntos, tras perder el domingo por 1-0 ante el Vida.SIGUE VIGENTE SANCIÓN POR PARTIDO ANTE ALIANZAEl Olimpia tiene su sede en Tegucigalpa, pero el juego contra el Santos de Guápiles se disputará en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, debido a que le fue sancionado por la Concacaf el capitalino estadio Nacional por incidentes durante un partido contra el Alianza de El Salvador por la Liga Concacaf.El Santos de Guápiles, que no ha ganado ni un campeonato centroamericano, ni local en Costa Rica, llega a su compromiso con el Olimpia con el objetivo de llevarse un buen marcador, según ha dicho su técnico, Johnny Chaves.Para el club costarricense "la prioridad es el Olimpia" para seguir su andadura en la Liga de Campeones de la Concacaf.El Santos de Guápiles, que viene de vencer por 4-0 al Guadalupe en el fútbol de Costa Rica, es cuarto en la clasificación con 22 puntos.Posibles alineaciones:Olimpia:Donis Escober; Kevin lvarez, Johnny Palacios, Andrés Quejada, Luis Garrido; Gerson Rodas, Danilo Tobías, Alex López, Roger Rojas; Michael Chirinos y Carlo Costly.Santos de Guápiles:Bryan Morales; Edder Monguío, Juan Diego Madrigal, José Garro, Michael Barquero; Ian Smith, Wilmer Azofeifa, Osvaldo Rodríguez, Reimond Salas; Kenny Cunninham y Starling Matarrita.