Ojo a los dos fichajes que sugiere Iniesta para el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA. El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, cree que Yerry Mina, defensa del Palmeiras, y el centrocampista Philippe Coutinho, del Liverpool, serían "dos grandes fichajes" para el mercado de invierno.

"Creo que serían dos refuerzos importantes", afirmó Iniesta, quien considera que cumplen con el perfil que necesita el Barcelona: "Jugadores de nivel que tengan la capacidad de seguir creciendo dentro de un gran entorno como este y estén preparados para aguantar la presión de un club donde no hay respiro".

El centrocampista compartió hoy la jornada con 14 aficionados que han ganado el concurso #IniestaPorUnDía, promovido por el FC Barcelona y Estrella Damm, y compareció en rueda de prensa para repasar la actualidad azulgrana.

¿POR QUIÉNES LLEGARÍAN?

En el caso de que llegara Yerri Mina sería para ocupar la plaza de central que dejaría vacante Javier Mascherano, si el internacional argentino finalmente decide salir del Barça en busca de más minutos.

Iniesta ha hablado con Mascherano y conoce esta posibilidad, pero se ha negado a dar por hecha su marcha: "Me gustaría que Javi se quedara, porque además de un gran jugador es una persona muy importante en el grupo. A día de hoy, no hay nada oficial. Si sucede, lo valoraremos".

También calificó solo como una "hipótesis" el posible fichaje por el Real Madrid, la próxima temporada, de su excompañero en el Barcelona Neymar da Silva, ahora enrolado en las filas del PSG.

"No es algo que me importe mucho, aunque quizá me molestaría porque es un jugador único y determinante que, en ese caso, reforzaría a nuestro máximo rival", comentó al respecto.