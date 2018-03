Ojo, Alianza, el Chalatenango amenaza con alinear a Bladimir Díaz

Bladimir Díaz está ansioso por volver a la cancha y anunció que podría adelantar la fecha de su debut en este Apertura 2017 para jugar el próximo miércoles ante el Alianza, en la jornada cuatro del torneo de la primera división profesional.Aunque su salto a las canchas es esperado por toda la afición chalateca, jugar ante los albos podría ser un enorme riesgo, tomando en cuenta que el jugador tenía, previamente, el mes de septiembre como fecha límite de su recuperación."Tengo planificado jugar contra Alianza. Espero recibir unos minutos, ojalá y así sea y no sentir ninguna molestia en el partido", apuntó.La idea de jugar parece un poco precipitada, tomando en cuenta que el jugador y otros tres futbolistas se vieron inmersos este lunes 7 de agosto en un accidente automovilístico, que aunque no dejó heridos de gravedad, sí resultó estrepitoso."Gracias a Dios ya estoy bien, un poco más tranquilo luego del accidente. Los nervios y el susto siempre están, pero Dios nunca nos desampara. Ahora hay que pensar en el trabajo y hacer las cosas bien y seguir cumpliendo lo que el médico diga", expresó Díaz.El delantero norteño agredeció a todas las personas que se acercaron y pusieron su granito de arena para ayudar a salir del auto a todos los futbolistas."Estoy agradecido con las personas que me ayudaron a mí y mis compañeros cuando sucedió el accidente", finalizó.Díaz se sumó al grupo esta semana, se colocó nuevamente la indumentaria chalateca para entrenar y dar su máximo esfuerzo en las sesiones dirigidas por el técnico Ricardo Serrano."Es hora de empezar de nuevo, tengo que hacer el trabajo duro lo más que se pueda. Hay que meterle fuerte a la recuperación, que es lo más importante", externó.