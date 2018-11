Ojeador francés se llevó datos del seleccionado salvadoreño Kevin Menjívar

El Premundial sub 20 de CONCACAF tuvo un desfile de ojeadores, sobre todo en las dos triangulares de segunda ronda. En el juego de este viernes, entre México y El Salvador, EL GRÁFICO constató la presencia de "scouts" que fueron a ver, sobre todo, al equipo azteca, pero se llevaron una grata impresión de los salvadoreños.

Uno de ellos fue Sall Mohamed, un francés que trabaja con el agente FIFA Joaquim Batica. El galo dijo que lleva en su agenda el nombre de un cuscatleco.

Mohamed dijo que tiene incluido en su bitácora de jugadores al zaguero salvadoreño Kevin Menjívar. "Es un buen jugador. Voy a intentar comunicarme con él", aseguró el francés.

Anterior al caso de Menjívar, Ernesto Góchez, seleccionador sub 20, indicó que hubo un personero del New York City de la MLS que le pidió referencias sobre el volante Andrés González, quien fue titular en los seis juegos disputados por la selección nacional sub 20 en el Premundial.