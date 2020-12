Ogangan ya no continúa con Firpo

Fredrick Ogangan no va más con Firpo. El delantero nigeriano llegó a un acuerdo para abandonar la institución y cerrar así un paso gris por el equipo de Usulután en el que apenas y contó con minutos.

Aparentemente las lesiones lo privaron de su mejor versión, o al menos eso dicen en la interna taurina. Lo cierto es que nunca contó para el técnico argentino Roberto Gamarra, que ahora contará con una plaza más si desea incorporar otro extranjero el torneo próximo.

A inicios de noviembre, "el Toto" manifestó que le preocupaba tener jugadores con las condiciones físicas de Ogangan, que mostró sobrepeso, algo que además fue evidente en otros jugadores de la primera división tras meses de cuarentena y sin entrenamientos.

En aquella ocasión, Gamarra se refirió al estado físico de varios jugadores, específicamente al de Fredrick Ogangan, de quién esperaba sacar el máximo rendimiento.

En su presentación, "Toto" dijo que "veo a ese muchacho (Ogangan) pasado de peso. Todas esas cosas pasan factura y hay que rebanarlo físicamente porque lo primordial es la parte física a la parte de la técnica. Él debe de cuidarse, un jugador no puede arrastrarse en el campo. Tiene que trabajar y ese lo que tengo que hacer yo".

NO CONTABA

Además mencionó que "no podés dividir la parte física de la parte técnica. Si te falta una de esas quiere decir que te falta el 50 ciento y con eso no te alcanza para nada". El caso del delantero nigeriano no es el único en el fútbol salvadoreño y en buena parte tiene que ver con las dificultades por las que pasaron los jugadores en el país al estar el torneo suspendido por varios meses a causa de la pandemia.

Escuetamente el comunicado de Firpo menciona que "Ogangan por motivos personales ha decidido rescindir su contrato con nuestra institución, logrando llegar a un acuerdo con la junta directiva, por lo cual le deseamos éxitos en cada uno de sus proyectos.

Ogangan llegó a la institución taurina para este Apertura 2020 y disputó solamente tres partidos. Antes de Firpo, el africano disputó el Clausura 2020 con el Independiente de San Vicente, Municipal limeño y Jocoro en los años 2018 y 2019.