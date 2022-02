Ofni Bolaños no seguirá en FAS femenino

A pocas horas de iniciar el torneo Clausura 2022 de la liga mayor femenina, el entrenador Ofni Bolaños no seguirá en el FAS. El estratega decidió dar un paso al costado por cuestiones personales por lo que, en mutuo acuerdo con la directiva, no seguirá con el equipo.

El propio estratega señaló que "mi ciclo ha terminado" y señaló que quiere dedicarse a sus estudios para prepararse y actualizarse en la dirección técnica.

"Cumplí mi ciclo en la institución. En lo personal así lo siento, pero también estoy estudiando, me estoy capacitando y sacando otros cursos para tener un mejor conocimiento y tratar de comprender y mejorar en la parte técnica. Eso me está consumiendo mucho tiempo y no me iba a quedar el espacio para estar en el equipo" dijo.

"Tomamos a bien hacernos a un lado con el consentimiento de la junta directiva", agregó.

Bolaños está en el equipo tigrillo desde 2019 dirigiendo a las chicas con quienes ganó dos títulos y dos subcampeonatos. Ya desde el pasado Apertura 2021 fungió como coordinador del equipo. Cristian Zañas, quien era su auxiliar técnico, desde el certamen pasado tomó las riendas y para este Clausura 2022 será el director técnico de las tigrillas.

FAS Femenino inicia su participación en el nuevo torneo este viernes ante Alianza Women en la primera jornada, en una reedición de la pasada final.