¡Oficial! Firpo ya tiene nuevo presidente

De la chimenea del Luis Ángel Firpo salió humo blanco y se confirmó quién será el nuevo mandamás tras el paso al costado que dará la directiva de la familia Galo.En sus redes sociales, el equipo pampero reveló que será el empresario Modesto Torres, quien asumirá la presidencia.Luego de que se llegara al acuerdo de que la directiva pagaría los salarios del plantel de jugadores y cuerpo técnico, correspondiente al mes de julio, en el club ya se sabe quién asumirá los pagos de agosto y del resto del campeonato.Hasta antes de la llegada de Torres hubo al menos tres personas, entre ellas Torres, que está radicado en los Estados Unidos; así como el expope del Águila, Julio Sosa y un mexicano, apuntó el gerente pampero Arquímides Mendoza.Temprano, Sosa descartó su deseo de tomar las riendas del equipo. "No (hay interés) realmente. Parece que los encargados de eso son los señores Méndez, pero yo no he hablado con ellos, realmente han habido personas que me han mencionado, pero no, quizá lo hacen porque estuve en el Águila, pero no", comentó tajante.Sobre su relación con la familia Galo, actuales propietarios de la categoría, dijo que "a ellos los he visto como dos veces, nos conocemos, con la mamá de ellos, solo cuando tomaron el equipo; nos vimos, pero no he tenido acercamiento con ellos".El gerente Mendoza comentó que él mismo transmitió una oferta de su compatriota Modesto Torres a los Galo, para tomar la administración del equipo taurino, que finalmente habría sido aceptada.