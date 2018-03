Odir Flores ve a Águila como un reto bonito

El volante nacional, Josué Por Flores, será uno de los refuerzos de Águila para el Apertura 2017. El mediocampista piensa en grande a su llegada al nido.

"Siempre que voy a un lugar, pienso en alto. A mí me gusta ganar. Es mi prioridad. Ojalá que se dé esa bendición de ganar ese título 16 para Águila. Pero para eso hay que sacrificarse", apuntó el mediocampista.

Todo lo que se comienza bien, tiene mucha probabilidad que se termine muy bien???? a comenzar una nueva historia... vamos aguila!! ?? pic.twitter.com/vRxylly6Zu — josue odir flores (@chinoflores_21) June 26, 2017

Flores cree que Águila será competitivo en el torneo que se avecina. Considera que el plantel emplumado tiene el recurso para hacerlo. "Para mí, no es problema que la afición de Águila te exija. Un aficionado que no te exige, es porque no quiere nada. Solo espero que sigan apoyando como yo, normalmente, lo he visto", apuntó el mediocampista que llega desde las filas de Metapán.

El volante ofrece entrega y sacrificio en este que será su nuevo equipo para el Apertura 2017. "Es un bonito reto estar acá. Este es un equipo grande, que quiere hacer bien las cosas. Hay que hacer todo para estar a la altura. Vengo con el deseo de lograr el título", apuntó el volante.

Flores ya fue campeón en las filas de FAS y Metapán. Por lo tanto eso le genera confianza para poder pensar en un título con Águila.