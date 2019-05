Odir "Chino" Flores renovó

Josué Odir Flores llegó a Guatemala en enero de 2018. Tras ser campeón con Guastatoya en su primer semestre se movió a Cobán Imperial, equipo con el que ganó la Copa Guatemala este año.

El jugador salvadoreño no descartaba escuchar ofertas para volver a la liga salvadoreña pero el equipo de los Príncipes Azules no lo dejó ir. Este miércoles por la noche renovó contrato por una temporada más.



En redes sociales, Cobán Imperial informó que Odir alcanzó un acuerdo para continuar en el plantel. En el último torneo avanzaron hasta semifinales.



En declaraciones a El Gráfico, Josué Flores habló de cómo se sintió en la liga guatemalteca en el último torneo.

"Con mal sabor porque de nada sirve hacer un buen torneo y quedarte en estas instancias finales y no poder llegar una ves más a una final. En lo personal un buen semestre pero siempre he dicho no consiguiendo triunfos grupales es en vano.

Aunque se logró un campeonato de copa pero la meta principal era el campeonato".

Su regreso al fútbol salvadoreño se posterga. "Me habría gustado regresar pero tomé la mejor decisión para mi familia", indicó.