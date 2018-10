“Odio con todo el amor de vida la posición de portero”

Joel Almeida es por ahora el portero menos vencido del Apertura 2018. Solo le han marcado ocho tantos en 13 juegos con el Santa Tecla y va camino a ganar un nuevo Guante de Oro de EL GRÁFICO.

Pese a eso, el guardavallas mexicano es cauto y no quiere adelantarse. Por el contrario, admitió que la posición de portero es la más ingrata en el fútbol. Leé por qué lo dijo.



Creo que aún es temprano para poder determinar si estamos o no para la competencia del Guante de Oro. Lejos de eso, esperamos el objetivo principal, que es estar dentro de los primeros cuatro lugares. Eso es en conjunto. Luego, en lo individual, queremos quedar entre los primeros tres porteros menos vencidos. Yo me voy contento ahora, porque al término de la primera ronda estoy ahí punteando entre los porteros menos vencidos. Eso es bastante gratificante. Estamos trabajando ahora en lo colectivo.

¿Pero qué le dicen ocho goles encajados en 13 compromisos?

Desde que llegué al país tengo como meta eso, no recibirr más de un gol por partido. Si en un torneo yo recibo más de un gol por partido sería un torneo malo para mí. Como jugadores tenemos nuestras propias metas. Gracias a Dios, ahorita, creo que lo estamos cumpliendo.

En los últimos torneos le ha tocado competir por el Guante de Oro con el portero uruguayo del Alianza, Víctor García...

Víctor es un portero bastante bueno, completo. Hay muchas cosas que admirarle. Es una competencia en cuanto que somos extranjeros los dos. Pero no hay que dejar de lado el tema de Matías Coloca, de FAS. Es un buen portero, está en una excelente institución. Tampoco se puede dejar de lado a Henry Hernández (Chalatenango) y Benji Villalobos (Águila), quienes te ponen muchísima presión. También con los porteros nacionales hay mucha competencia. Está complicado salir en medio de todos.

¿Podemos decir que el gol más curioso de los ocho encajados al momento fue el que le marcaron ante Limeño, casi al cierre de la primera vuelta?

Ese es el oso más grande que yo he cometido en toda mi vida. Ese gol contra Limeño fue un error garrafal. Estoy conciente de eso y estoy trabajando para corregir. En los siguientes partidos me tocó atajar un penalti. El fútbol da vueltas. Tampoco nos vamos a mortificar por un error que podamos cometer. Solo se equivoca el que está adentro. Ahora, soy de los pocos jugadores que lleva todos los minutos jugados.

Dicen los inmersos en el balompié que la posición de portero es ingrata, ¿comparte esa afirmación?

Totalmente. Es muy desgraciada. Como dicen por ahí, odio con todo el amor de vida la posición de portero. No solamente debes estar atento con los manos, sino que también con los pies. Hay que estar atento a todo, a los balones picados... Uno así me pasó en la CONCACAF en febrero de este año, con el gol que me marcó el uruguayo Lodeiro. Hay muchos temas que hacen más complicada la competencia.