Odegaard: "Me he sentido bien pero falta la victoria"

Martin Odegaard, centrocampista noruego del Real Madrid, valoró su regreso como titular al conjunto madridista con buenas sensaciones pero contrariado por no pasar del empate sin goles en la visita a la Real Sociedad.

"Me he sentido bien pero falta la victoria. No me deja muy feliz aunque es bueno volver a jugar con el Real Madrid", valoró en Movistar+. "Era un partido muy especial contra amigos y buena gente", añadió en su regreso a la que fue su casa la pasada temporada y donde brilló para ganarse el regreso a la casa blanca.



Odegaard agradeció el respaldo de sus compañeros y destacó lo fácil que es jugar al lado de futbolistas de la experiencia de Luka Modric o Toni Kroos. "Los entiendo bien pero siempre es difícil al inicio. Son jugadores que están a un nivel increíble y que lo hacen más fácil para mi".



Por último contó lo que Zinedine Zidane le pidió en su estreno. "Ayudar al equipo, hacer ocasiones y goles, estar entre líneas y atacar".