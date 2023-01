Octavio Zambrano, satisfecho de su plantel

El campeón FAS goleó este domingo por lq mañana por 0-4 al local Once Lobos de Chalchuapa de segunda división y su director técnico, el ecuatoriano Octavio Zambrano, se mostró complacido por la labor de su plantel en los tres partidos amistosos que realizó antes de debutar en el Clausura 2023 ante el Once Deportivo en casa.

Zambrano dijo al final del partido ante los lobeznos que "la lectura que hemos sacado en los tres encuentros han sido muy buenas, siento que ya estamos listos, si no al 100% ya que debemos afinar (algunas cosas) ya que tenemos que ser mucho mejor a la hora de centrar el balón, este día (ante el Once Lobos) tuvimos mucho volúmen por las bandas pero no fuimos muy finos en el último tercio", resaltó el técnico sudamericano sobre lo que le falta mejorar a una semana del debut tigrillo en la liga nacional.

Acerca del debut en cancha del panameño Rolando Blanckburn donde anotó el 0-1 ante los yuqueros, el técnico Zambrano afirmó que "siempre hay una etapa de adaptación y creo que él lo está viviendo, con equipo nuevo, con jugadores nuevos, tiene muy pocas sesiones de entrenamiento, pero creo que uno puede darse cuenta de la calidad de futbolista que es él", resumió.

Zambrano opinó además si se verá afectado en su preparación para afrontar la liga ante el Once Deportivo en la fecha inaugural el hecho de no saber aún si jugará el sábado 28 por la noche o el domingo 29 por la tarde en el estadio Óscar Quiteño por el tema de las luminarias de las cuatro torres del estadio santaneco.

"Este equipo sabe jugar bien ya sea de noche como de día, lo ha hecho antes en el Cuscatlán o en Santa Tecla, creo que este plantel se preparará distinto si se juega de noche que de día por el factor del calor", explicó. "No creo que el equipo tenga problemas en acoplarse al momento de jugar ya sea de día o de noche, lo que sí será conveniente es que si jugamos el sábado debemos de entrenar antes una noche para acoplarnos a las nuevas luminarias del estadio."